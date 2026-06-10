El delantero de los azules abordó el presente del equipo y también se refirió a la posibilidad de que Alexis Sánchez se sume al equipo.

Eduardo Vargas enfrentó a los medios de comunicación y se refirió tanto a su presente en Universidad de Chile como a uno de los temas que más expectativa genera entre los hinchas azules: la posible llegada de Alexis Sánchez al club.

La posibilidad de ver a Sánchez con la camiseta azul volvió a instalarse luego de que Cecilia Pérez asumiera la presidencia de Azul Azul. En una de sus primeras declaraciones al mando de la concesionaria, la dirigente manifestó públicamente su deseo de repatriar al atacante nacional.

Desde entonces, las especulaciones sobre un eventual retorno del formado en Cobreloa no han dejado de crecer, debido a que el chileno no renovaría con Sevilla.

Eduardo Vargas habla sobre la posible llegada de Alexis

En conferencia de prensa, el delantero azul habló de su presente con el equipo. “Estoy feliz acá siempre quise volver y ahora que estoy lo disfruto al máximo, me entreno al máximo”.

Turboman habló sobre el posible fichaje de Alexis/Photosport

Mientras que sobre la llegada del histórico de la Roja, comentó: “No sé si decide volver a Chile, su decisión. No creo que influya mucho hablar con él, nosotros de la Generación Dorada, pero si vuelve acá, feliz, porque es un gran jugador y dará mucho a la liga”.

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Asimismo, sobre el presente de los azules comentó: “La verdad que es un momento muy complicado, no hemos obtenido los puntos que necesitamos, los que queremos, pero trabajamos en la semana para sacar la mayor cantidad de puntos.

“Estamos confiados, es un buen grupo, entrenamos bien en la semana para intentar ganar”.

En síntesis: