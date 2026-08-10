La gran atajada de Brayan Cortés a Racing que valió el triunfo de Argentinos Juniors

Brayan Cortés se mandó un achique fenomenal ante Racing que fue clave para el triunfo de Argentinos Juniors, que tiene canasta limpia en el certamen.

Argentinos Juniors es el único equipo que tiene canasta limpia en el fútbol trasandino, luego de vencer a Racing y completar cuatro victorias consecutivas.

Una de las grandes figuras del Bicho es el meta chileno Brayan Cortés, que ante la Academia apareció en un momento fundamental para lograr una atajada que le valió el triunfo.

Luego de que Argentinos marcara el 2-1 en el minuto 77, la visita tuvo pocos segundos después la chance de igualar a través de Lautaro Díaz, que tuvo un mano a mano con Cortés.

El portero estuvo muy rápido para salir a achicarle al ariete de la Academia, tapando su remate y ganándose una ovación por parte de toda la hinchada.

La felicidad de Cortés por el triunfo

Argentinos Juniors tiene apenas tres goles recibidos en el torneo en las cuatro victorias conseguidas, lo que deja a Cortés con mucha confianza para lo que viene.

“Una sensación muy linda, necesitábamos ganar con nuestra gente, como locales. El grupo refleja lo que está haciendo en el semestre, hace un año y medio viene muy bien”, señaló tras el duelo.

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Agregó que está “contento, ahora se debe seguir trabajando. Es un paso más para agarrar fuerza, estar arriba en la tabla. Feliz por el equipo”.

El próximo desafío es bastante grande: debe enfrentar a River Plate en el Monumental el domingo, a las 17 horas de Chile. El Millonario está en una fea crisis, pues ha perdido los cuatro primeros duelos del torneo.