El argentino de 27 años llegó a 13 conquistas con los albos durante esta temporada e insistió en su deseo de que el Cacique active su millonaria opción de compra, aunque ya se buscan algunas fórmulas para abaratarla.

Maxi Romero volvió a anotar un gol en Colo Colo y continúa como el máximo artillero del equipo durante la temporada 2026. El centrodelantero argentino llegó al octavo gol en la Liga de Primera, donde alcanzó a su compatriota Javier Correa, quien cumplió su última fecha de suspensión.

Con ese tanto frente a Unión La Calera, Romero cosecha 13 conquistas en el Cacique durante esta campaña. Fue quien encontró el empate tras el globito de Matías Campos López. Aunque recién fue en los 60 minutos del partido, cuando el Tigre empalmó un centro de Jonathan Villagra desde el costado derecho.

Ese gol sirvió para encaminar la remontada de los albos, que sentenciaron la victoria gracias a un nuevo tanto de Leandro Hernández. Luego del partido, el centrodelantero surgido en las inferiores de Vélez Sarsfield ratificó su deseo de quedarse en Pedrero.

Maxi Romero festeja con Leandro Hernández, el otro autor de un gol vs La Calera. (Sebastian Cisternas/Photosport).

“Ya lo dije, me encantaría”, apuntó Romero, quien llegó a Macul tras haber estado a préstamo un semestre en O’Higgins de Rancagua, aunque su pase pertenece a Argentinos Juniors. El ariete de 27 años confirmó su pretensión de extender su aventura alba.

Dio algunos motivos por los que quiere renovar. “Mi familia también está muy cómoda en Santiago. Depende de ellos, no de mí”, dijo entre risas el Tigre Romero, quien le pasó la pelota a la directiva de Blanco y Negro, los encargados de negociar la continuidad.

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Los millones que le cuesta a Colo Colo retener a Maxi Romero

Eso sí, el contrato de préstamo que Colo Colo firmó con los Bichos Colorados para obtener a Maxi Romero incluye una opción de compra muy onerosa. Un monto que parece alejado de la realidad alba, que deberían abrir la billetera para quedarse con la mitad del pase del Tigre.

Otra imagen de la celebración de Colo Colo tras el gol de Romero. (Andres Pina/Photosport).

La valoración que tiene el 50 por ciento de la ficha del Tigre asciende a un millón 500 mil dólares. Pero ya se habla de diversas maneras de negociarlo para que el Cacique no tenga que hacer el gasto total estipulado en el contrato. Una de ellas tiene que ver con un exarquero colocolino.

Sí, Brayan Cortés, quien milita cedida en Argentinos Juniors y podría servir para abaratar el costo del exatacante del PSV Eindhoven de Países Bajos. Por lo pronto, el Cacique debe afinar detalles para un duelo especial que tendrá Romero: vs O’Higgins de Rancagua, su primer club en el fútbol chileno.

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