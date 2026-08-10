Maximiliano Romero ha sido un suplente de lujo de Javier Correa, quien ya cumplió las tres fechas de suspensión.

Maximiliano Romero reemplazó de buena manera a Javier Correa en las tres fechas de suspensión con que lo sancionó el Tribunal de Disciplina de la ANFP, luego de hablar contra el arbitraje.

El Tigre le marcó dos goles a Everton y uno a La Calera, demostrando que tiene nivel para jugar en la delantera de Colo Colo. Por eso ahora viene la duda para Fernando Ortiz: ¿quién debe ser titular?

Romero dejó en la banca a Correa en la primera rueda. Eso sí, el ex Estudiantes recuperó la titularidad tras marcarle a la U de Conce y fue figura contra Coquimbo y Universidad Católica.

Ambos llevan 8 anotaciones en el torneo, por lo que la duda está instalada. Y quién la responde es el multicampeón Agustín Salvatierra, quien en los 90 brillara en el Cacique, consiguiendo cuatro campeonatos nacionales.

Romero ha sido un buen reemplazante de Correa en Colo Colo

“Tienes muchos goles con Correa y Romero”

Para el Cucho, Ortiz tendrá que trabajar en una fórmula con dos 9 en el ataque. “Debe buscar la participación de los mejores, Romero y Correa son dos buenos elementos. Ahí tienes cuántos goles…“, explicó en charla con Redgol.

Luego detalla que “hay que encontrar mecanismos para que jueguen los dos, eso es claro. Ahí está la mano del técnico. Debe ponerlos juntos”.

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Entiende además que “lo justo es que juegue de titular el que ande mejor, siendo quizás Romero hoy”, pero insiste en que “hay que hacer jugar a los 11 mejores, un buen jugador se va a adaptar en cualquier posición”.

Los albos se medirán ante O’Higgins este domingo en el Monumental. Con la vuelta de Correa, que no juega desde el 13 de junio, habrá que ver lo que resuelve el DT.