El gran susto de Arturo Vidal en Colo Colo justo antes del Superclásico con la U

El King tiene que jugar un partido sin sobresaltos ante O'Higgins si es que quiere enfrentar al cuadro laico.

Colo Colo sigue arrasando en la Liga de Primera, puesto que acumula 9 victorias de forma consecutiva y este domingo sumó un trabajo triunfo ante Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán.

El equipo de Fernando Ortiz se repuso a un inicio con dudas y se impuso por 2-1, para así mantener la ventaja de 12 puntos sobre su más cercano perseguidor, Universidad de Chile.

Uno de los protagonistas del partido en el cuadro albo fue Arturo Vidal, quien al igual que ante Everton mostró dudas en la zaga y no cumplió con el rendimiento que venía mostrando en la primera rueda.

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Arturo Vidal queda a una amarilla de perderse el Superclásico con la U

El rendimiento del King viene a la baja, de hecho, fue protagonista en el gol de Unión La Calera, puesto que no pudo detener un pelotazo largo y se le escapó Matías Campos López, quien definió con un globito ante Gabriel Maureira.

Vidal no estaba preciso en los cruces, de hecho, le hizo una falta al propio Campos y el árbitro José Cabero tuvo que ponerle tarjeta amarilla al capitán de Colo Colo.

Arturo Vidal no jugó bien ante La Calera. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Esa amonestación trajo consecuencias, porque Arturo Vidal queda con 4 cartulinas amarillas, es decir, si es que recibe otra ante O’Higgins este domingo, se perderá el Superclásico con la U y será suspendido por acumulación de cartulinas preventivas.

Vidal tiene que estar muy atento ante los rancagüinos, en un duelo vital en la lucha por el título para el líder del fútbol chileno.

En síntesis

Colo Colo logró 9 victorias consecutivas al vencer 2-1 a Unión La Calera.

logró 9 victorias consecutivas al vencer 2-1 a Unión La Calera. Fernando Ortiz mantiene a Colo Colo líder con 12 puntos sobre Universidad de Chile.

mantiene a Colo Colo líder con 12 puntos sobre Universidad de Chile. Arturo Vidal recibió tarjeta amarilla y quedó a una amonestación de perderse el Superclásico.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera