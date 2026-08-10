El arquero de Argentinos Juniors, cuyo pase aún pertenece al Cacique, habló del arribo del caboverdiano a Chile.

Colo Colo sigue con su increíble buen momento en la Liga de Primera, porque este domingo venció a Unión La Calera y llegó a 9 partidos ganados de manera consecutiva.

El equipo de Fernando Ortiz lidera la tabla de posiciones con una ventaja de 12 puntos sobre Universidad de Chile, gracias a la trabajada victoria por 2-1 sobre los caleranos.

Además de hacer noticia por las victorias, el Cacique provocó revuelo mundial con el fichaje internacional del arquero caboverdiano Vozinha, quien se está poniendo a punto para tener su estreno en Chile.

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Brayan Cortés analiza la llegada de Vozinha a Colo Colo

Alguien que conoce de sobra el arco de Colo Colo es Brayan Cortés, quien a pesar de ser campeón con los albos, se fue enemistado con los hinchas del Cacique tras mostrar sus deseos de jugar en el extranjero.

El iquiqueño está jugando en Argentinos Juniors y tras la victoria de su equipo sobre Racing Club habló con radio ADN, donde comentó el arribo de Vozinha a su ex equipo y le deseó suerte.

Brayan Cortés habló de Vozinha. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“Maravilloso. Es un arquero que dejó una huella muy grande, demuestra que nunca es tarde. Se lo merece, es un arquero de renombre mundial y esperemos que tenga una gran temporada con el popular“, dijo el Indio.

Además, Brayan Cortés, cuyo pase aún pertenece a Colo Colo y está jugando como cedido en el Bicho Colorado, indicó que pretende seguir ligado al equipo de La Paternal.

“Espero dejar una buena huella acá, quiero seguir estando aquí, vamos a ver qué pasa, pero bueno, vamos paso a paso”, comentó.

En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Unión La Calera y logró 9 victorias consecutivas.

venció 2-1 a Unión La Calera y logró 9 victorias consecutivas. Fernando Ortiz lidera el torneo local con Colo Colo, superando por 12 puntos a la U.

lidera el torneo local con Colo Colo, superando por 12 puntos a la U. Brayan Cortés elogió el fichaje del arquero Vozinha tras ganar con Argentinos Juniors.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera