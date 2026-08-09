Si bien se esperaba que el arquero caboverdiano acompañara a sus nuevos compañeros, se quedó en la capital para seguir las alternativas del partido.

Pese a que se sabía que el arquero caboverdiano Vozinha no iba a entrar en consideración para el duelo que Colo Colo enfrenta de visita con Unión La Calera, en la ciudad cementera había expectación por su presencia con el plantel.

De hecho, las autoridades de la zona habían dispuesto un importante contingente de seguridad para proteger al mejor portero del Mundial 2026 si se hacía presente en el Estadio Nicolás Chahuán, tal como sí hizo el otro refuerzo Iván Román.

Sin embargo, Vozinha no descendió del bus de Colo Colo y no estuvo presente en La Calera. Ante la inquietud de qué estaba haciendo el nuevo guardameta albo, el africano apareció en redes sociales mostrándose comprometido con su nuevo equipo.

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¿Dónde está Vozinha viendo el partido de Colo Colo?

Fue a través de su cuenta en Instagram, la cual tiene hasta hoy más de 29.5 millones de seguidores, que el futbolista caboverdiano se mostró siguiendo por televisión desde su actual locación el duelo entre el Cacique y los cementeros.

Con la frase “Vamos Colo Colo”, y junto con arrobar la cuenta oficial del club, Vozinha apareció viendo en detalle la actuación de sus compañeros, en particular de Gabriel Maureira, con quien peleará el puesto en lo que resta del semestre.

Recordemos que Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, adelantó que existe la opción que el meta pueda hacer su estreno oficial con el Popular el próximo domingo 16 de agosto, cuando reciban en el Estadio Nacional a O’Higgins.

Imagen: Instagram

¿Hasta cuándo tiene contrato con los albos?

Vozinha tiene vínculo con Colo Colo hasta el 31 de diciembre del 2027, con la posibilidad de revisar su situación al término de la presente temporada. De todas formas, el objetivo es que dispute el próximo año una eventual Copa Libertadores.

En síntesis