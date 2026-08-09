Los dirigidos por Fernando Ortiz tendrán que suplir una ausencia en el duelo ante Unión La Calera.

Colo Colo tendrá una dura baja para visitar esta tarde a Unión La Calera, por la fecha 18 de la Liga de Primera 2026 en el estadio Nicolás Chahuán con el nombre de Diego Ulloa.

Esto obligó al técnico Fernando Ortiz a cambiar su alineación titular por la lesión de su dirigido, donde ahora se han conocido detalles del problema que no lo dejó entrenar con normalidad esta semana.

El cuadro albo entregó su parte médico, donde precisa en la situación de Ulloa pero, además, de otros dos jugadores que son bajas por sus situaciones físicas: Fernando De Paul y Javier Méndez.

Diego Ulloa es baja en Colo Colo por lesión. Foto: Andres Pina/Photosport

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Tres bajas por lesión en Colo Colo ante La Calera

El parte médico de Colo Colo contempla tres jugadores lesionados que serán baja en el compromiso ante Unión La Calera, con la idea de seguir manteniendo la ventaja en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Según el reporte, Diego Ulloa presenta un “síndrome facetario lumbar”, por lo que se encuentra en un tratamiento kinésico para poder volver cuanto antes en el Monumental.

Por su parte, el Tuto de Paul y el uruguayo Méndez están en reintegro deportivo, por lo que las próximas semanas podrán estar disponibles nuevamente para el técnico Ortiz.

La más probable formación de Colo Colo será con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Erick Wiemberg y Álvaro Madrid en el mediocampo; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en la delantera.

Mira el parte médico de Colo Colo: