El joven delantero de los azules tuvo su estreno con Fernando Gago, donde cuenta sus sueños y el referente en el plantel.

Desde la llegada del técnico Fernando Gago que se ha tenido como política deportiva en Universidad de Chile darle espacio a los juveniles, donde muchos han ganado protagonismo incluso siendo titulares.

El último de ellos fue Diego Cofré, quien incluso tuvo su estreno con la camiseta de la U en el duelo ante Unión San Felipe por la Copa Chile, con buenas sensaciones desde las formativas de la U.

En ese sentido, el atacante, que brilló en un Superclásico Sub 18 con verdaderos golazos y que este fin de semana fue protagonista en la victoria de la Sub 20 ante Huachipato, que sinceró su corazón.

Todo, porque reveló en una entrevista que, con esta opción de estar en el primer equipo, ha podido compartir cancha con su gran ídolo en su puesto y su referente: Eduardo Vargas.

Diego Cofré sumó su primer duelo por la U. Foto: Juan Hidalgo /Emisora Bullanguera

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Diego Cofré: “Siempre he querido ser como él”

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entrevistaron a Diego Cofré, luego de la victoria de la U Sub 20 ante Huachipato, duelo disputado el sábado en el Centro Deportivo Azul.

“Fue algo súper bonito. Lo venía buscando desde que llegué al club“, dijo en relación a a su debut con la camiseta de la U, donde además confesó qué le dijo Gago: “Que disfrutara nomás y que hiciera lo que sabía hacer“.

Por otro lado, su gran felicidad y motivación tiene que ver con Eduardo Vargas, con quien comparte los entrenamientos en Universidad de Chile, a quien mira como su modelo a seguir.

“Porque juega en mi posición y porque, bueno, uno cuando estaba chico los veía en la Selección Chilena y siempre quise ser como él”, destacó el nuevo goleador azul.