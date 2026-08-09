Los rumores de salida no avanzaron para el portero, además se cerró el libro de pases de la Primera B.

Universidad de Chile comienza a cerrar su plantel, además de ciertas historias que marcaron la ventana de invierno en el mercado de fichajes 2026, como la de Cristopher Toselli.

El portero fue apuntado como seguro para salir en este proceso, pero se quedó sin movimientos nacionales, al no poder reforzar otro equipo de la Liga de Primera y ahora menos de la Primera B.

Esto, porque cerró el libro del fútbol del ascenso, por lo que chances como la de emigrar a Magallanes quedaron finalmente como rumor del mercado, con el meta citado en la U para enfrentar a Palestino.

Toselli cumplirá su contrato con la U.

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Cierre del libro de la B deja a Toselli sin chances

Ya lo había adelantado el técnico Fernando Gago, nunca tuvo una conversación con Cristopher Toselli por una eventual salida en el presente mercado en Universidad de Chile.

Algo que ahora se concreta, en mayor medida, al quedar sin opción de movimiento en el fútbol chileno, lo que lo deja nuevamente en la pelea con el puesto de Gabriel Castellón.

Si bien en la U se tanteó una opción de otro arquero, como el colombiano Jordan García, quien se mantendrá en el fútbol mexicano, la pelea en el puesto del arco en la U se mantendrá como el primer semestre.

La única variante en esa zona es la incorporación de José Alburquenque, quien volvió del préstamo en Lota Schwager, luego de la salida de Ignacio Sáez a Deportes La Serena.