El meta colombiano llegará a mover el piso en la U, donde se evalúa una salida de Toselli, mientras queda en el aire Alburquenque a quien lo hicieron volver de préstamo.

Universidad de Chile tiene todo listo para sumar su tercer refuerzo en la ventana de invierno en el mercado de fichajes, con el nombre del colombiano Jordan García.

El portero llega cedido desde el León de México, por seis meses, pero con clara opción de estirar el acuerdo por una temporada más, lo que mueve el piso en los arqueros de la U.

El cafetero llega a una posición donde está empoderado Gabriel Castellón, además de Cristopher Toselli y José Alburquenque, este último incluso lo hicieron volver de préstamo desde Lota Schwager, lo que lo puede dejar en el aire.

Gabriel Castellón suma su mejor campaña en U de Chile. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Gabriel Castellón vive su mejor temporada en la U

Universidad de Chile celebró un nuevo triunfo el pasado fin de semana, luego de vencer por 2-0 a Huachipato, por la fecha 17 de la Liga de Primera 2026 en el Estadio Nacional.

Con esto, el portero Gabriel Castellón completó por novena vez en la Liga de Primera la portería en cero goles, lo que además se demuestra cuando uno mira la estadística de la U.

Al equipo del técnico Fernando Gago le han convertido 11 tantos en 17 partidos, lo que habla de una solidez defensiva, pero que de igual manera buscan potenciar en el mercado de fichajes.

En ese sentido, el formado en Santiago Wanderers completa una de sus mejores temporadas en la U, aunque no logra el cariño de los hinchas, los números avalan su nivel de juego: ¿Es necesario un refuerzo?

Jordan García llegará a préstamo en U de Chile. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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Toselli y Alburquenque se llenan de dudas en la U

El panorama de los arqueros de Universidad de Chile muestra un Cristopher Toselli que no ha sumado minutos en la temporada 2026, según varias versiones busca una salida.

En ese sentido, sólo sería factible si parte a un equipo de la Primera B, lo que con el arribo de Jordan García parece algo que está definido, teniendo en cuenta la pelea por un único puesto.

En la misma línea, pero con mayor sorpresa, está el caso de José Alburquenque, el joven meta que estuvo sólo un par de meses en Lota Schwager, donde incluso no alcanzó a debutar.

La dirigencia de la U dio por finalizado por anticipado su préstamo, pero al regresar se encontró con un panorama donde incluso puede ser no considerado para los siguientes compromisos.

José Alburquenque regresó de Lota pedido por la U. Foto: Lota