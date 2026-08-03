Los albos inflan el pecho con su nuevo arquero, con un video para sacar pica a todo el mundo por su bombástico refuerzo.

Colo Colo está en llamas con su bombástico refuerzo del mercado de fichajes de inviernos, una vez que ya han anunciado a Vozinha como el nuevo arquero en el estadio Monumental.

Luego de un mar de gente que llegó a buscarlo al aeropuerto, el portero de la selección de Cabo Verde se paseó por la Ruca en la comuna de Macul, además que grabó los videos para las redes sociales del club.

Un video que impactó en los hinchas, fue la parte dos de la imagen con que anunciaron hace días el fichaje, que tenía la palabra “Aura”, lo que ahora cierran con movimiento.

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Vozinha revoluciona las redes de Colo Colo

Colo Colo sigue liderando las redes sociales y con la atención de todo el mundo, luego de anunciar el refuerzo de Vozinha, la gran figura mediática del Mundial 2026.

Por lo mismo, ahora, luego de que recibieron bromas por su afiche donde explicaron como “Aura” su arribo, tras días de demora, ahora se cobraron revancha por las bromas en la web.

En ese sentido, volvieron a publicar la imagen, aunque esta vez fue un video para demostrar que el meta de Cabo Verde ya está listo para ser jugador de Colo Colo en este invierno.

Con un duro palo a los detractores, los albos demuestra en sus redes y sacan pica por tener al meta más cotizado del mundo en este momento, en el equipo de Fernando Ortiz.

Mira el video: