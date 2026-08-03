La Joya podría enfrentar a la justicia si se comprueba su asociación con el ilícito.

Carlos Palacios no lo pasa bien en la cancha y ahora suma un gravísimo problema fuera de ella, debido a la detención de su suegro luego de un operativo antidrogas.

La Joya se ve sacudida por un caso policial en el cual está involucrado el padre de su pareja. Este fue privado de libertad tras un procedimiento en el cual se incautaron 75 kilos de pasta base y clorhidrato de cocaína. El jugador también se ve afectado.

La investigación llega a Carlos Palacios

El operativo fue encabezado por Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Sur, donde el suegro de Carlos Palacios fue detenido llegando a un inmueble en La Florida a descargar las drogas. Ahí también se encontraron dos pistolas marca Glock.

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“El suegro de este jugador era uno de los blancos principales que estaba siendo investigado. Esta es una investigación que ya tenía larga data, en donde incluso ya se había incautado droga con anterioridad“, indicó el jefe de la Fiscalía SAC Metropolitana Sur, Alex Cortés.

Ahora más allá del parentesco entre Palacios y el detenido, también será materia de investigación si el futbolista tenía conocimiento de todo esto o si estaba implicado de forma directa en el ilícito.

Palacios suma un problema fuera de la cancha. Imagen: Getty

“La investigación continúa y se deberá establecer si efectivamente existe alguna vinculación de este futbolista con la investigación por el delito de tráfico de drogas“, detalló Cortés.

Si bien el domicilio donde fue detenido el suegro de Palacios no tiene relación formal con el volante de Boca Juniors, el jugador ha estado ahí en varias ocasiones. “Es un inmueble que se le vincula cuando él se encuentra en Chile de paso, en el último tiempo, por lo menos”, cerró el jefe de la Fiscalía SAC Metropolitana Sur.