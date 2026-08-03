El delantero brasileño aprovechó sus vacaciones después del Mundial para someterse a una armonización facial y regresó mostrando el resultado.

Vinícius Junior volvió este lunes a los entrenamientos del Real Madrid, poniendo fin a sus vacaciones y comenzando su preparación para la nueva temporada.

El brasileño aprovechó el periodo de descanso posterior al Mundial 2026 para realizarse un retoque estético en el rostro, cuyos resultados pudieron apreciarse parcialmente tras su regreso a la actividad con el cuadro español.

Los cambios de Vinícius en el rostro

Según la información publicada, el delantero se sometió a una armonización facial con el objetivo de afinar algunos detalles de la zona del mentón y la mandíbula.

El procedimiento fue realizado en Goiânia, Brasil, junto a un especialista que también trabajó con su pareja, Virginia Fonseca.

Los cambios pudieron apreciarse en un video compartido por el propio Real Madrid, donde el club le dio la bienvenida al atacante brasileño de cara al inicio de una nueva campaña.

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Antes de integrarse a las órdenes del entrenador José Mourinho, el futbolista y su pareja participaron además de una multitudinaria fiesta junto a varios amigos, registro que generó numerosos comentarios en redes sociales.

Ahora, el brasileño vuelve a enfocarse en los desafíos deportivos del Real Madrid, mientras comienza una nueva etapa de preparación con el equipo.

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En resumen…