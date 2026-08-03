El técnico de los azules alzó por primera vez tres victorias al hilo, lo que aumenta el rendimiento y la ilusión de escalar para pillar a los albos.

Universidad de Chile logró un importantísimo triunfo por 2-0 ante Huachipato, lo que le permitió quedar como único escolta de Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.

El resultado que, además, demuestra la evolución del plantel del técnico Fernando Gago, quienes, por primera vez, lograron tres victorias consecutivas con el argentino al mando.

En ese sentido los hinchas de la U sacan cuentas del proceso del ex Boca Juniors, que levanta con un rendimiento del 66% en la Liga de Primera, donde todavía sueñan con alcanzar a los albos.

Fernando Gago comienza a agarrar la mano con el plantel de la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Fernando Gago con rendimiento positivo en la U

La cuenta Pasión Infinita realizó un balance de la campaña de Fernando Gago al mando de Universidad de Chile, donde destacó que “por primera vez alcanzó tres victorias consecutivas”.

El argentino ha liderado el plantel bullanguero en 20 oportunidades, donde en total suma 11 victorias, cuatro empates y cinco derrotas, lo que le da un rendimiento total del 62%.

Algo que varía si se toma en cuenta sólo la Liga de Primera, donde suma seis victorias, dos empates y dos derrotas, con un rendimiento del 66% en su proceso en la U.

Números que llaman a la ilusión de los azules, que esta semana se juegan el paso a los octavos de final de la Copa Chile, además de poder descontar unidades a Colo Colo en fin de semana ante Palestino.

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Los partidos de Gago al mando de la U: