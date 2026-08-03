Le dicen Arica, anotó 21 conquistas en un Campeonato Nacional que tuvo a los Cruzados como ganadores indiscutibles del título y, gracias a su concuñado exjugador, está en un periplo por Atlanta para colaborar con él y empaparse de lo más que pueda. "Aburrirme sería abandonar mi lucha", le dijo a RedGol.

Este centrodelantero devenido en director técnico fue un goleador temible en la Universidad Católica y hoy en día, desarrolla su capacidad de asombro en Estados Unidos. Específicamente en Atlanta, donde fue invitado por su concuñado Francisco Ugarte a empaparse de la realidad formativa de aquel país en cuanto al fútbol.

Las referencias son para el máximo artillero que tuvo aquel equipo dirigido por Ignacio Prieto definido como la Aplanadora Cruzada: Osvaldo Hurtado, autor de 21 conquistas en ese histórico título que logró la Católica en 1987. Los Cruzados le sacaron 10 puntos de ventaja a Colo Colo cuando sólo se daban dos unidades por triunfo.

Y el Arica Hurtado brilló con luz propia al ser el máximo anotador del certamen. Fueron seis tantos sobre sus escoltas Sergio Díaz y Sergio Salgado, de Cobreloa y Cobresal, respectivamente. “Aburrirme sería abandonar mi lucha”, manifestó el icónico ariete que también jugó en Charleroi de Bélgica.

Osvaldo Hurtado anotó 21 goles y fue el artillero del Campeonato Nacional 1987 que ganó Católica. (Foto: Archivo retocado con Gemini IA).

¿En qué anda por allá?

Es salir un poco, ver otras cosas, llenarme de otras cosas. Uno no avanza, queda muy atrapado de todo. Hay situaciones que no cambian ni mejoran. Mientras todo el mundo deportivo va mejorando, seguimos estancados. Y nos fijamos en este proceso de trabajo a cargo de (Nicolás) Córdova. Hablan de las categorías menores que están trabajando, pero esa es la selección chilena.

Un desencanto con el fútbol chileno entonces…

Claro. El resto de las realidades de los equipos en el fútbol menor del país, salvo contadas excepciones que son los grandes, es lo mismo. Pocos lugares para entrenar, poca calidad de trabajo. Es una pobreza absoluta.

Osvaldo Hurtado y otra foto en su aventura por Estados Unidos. (Cedida y retocada con Gemini IA).

¿Por qué tan lapidaria su opinión?

Me di cuenta cómo ha ido muriendo el fútbol menor en los barrios. Los niños ya no juegan. Antes se trataba de incentivar a la gente que está cargo de los chicos para que puedan entregarles algo. Por eso nunca hablé de cursos y sí un poco de la experiencia que viví. Yo salí del barrio, no tuve divisiones menores. Y ahora es muy difícil que eso pase.

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De ídolo en Católica a redescubrirse en Estados Unidos: la aventura del Arica Hurtado

Muy lejos en la historia de Osvaldo Hurtado está ese recuerdo imborrable que dejó en la Católica y actualmente absorbe todo lo que puede en Estados Unidos. “Pancho Ugarte es amigo y familiar. Nuestras señoras son hermanas”, le contó el Arica a RedGol.

¿Cuál es su misión en este viaje?

Acompaño a Pancho en los entrenamientos de su academia. Estoy impresionado, son puros parques abiertos y tienen tres o cuatro canchas de pasto natural iluminadas. Canchas sintéticas iluminadas. Fuimos a Denver a un torneo y había 30 canchas hermosas de pasto natural. Todas iluminadas al lado del estadio de Colorado Rapids. Eran mil y tantos niños jugando hasta las 8 de la noche. Todo bien organizado, en Chile es imposible hacer ese nivel de organización y espectáculo.

Y no sólo se da en el fútbol, ¿verdad?

Hace dos días fui a ver un partido de béisbol. 65 mil, 70 mil personas, con escalera mecánica para llegar arriba. El espectáculo que es, no solamente el juego, el sentido del espectáculo es otro. Dan ganas de quedarse, uno la pasa bien, no es sólo ir a mirar el juego. Tengo ganas de seguir mirando. Me gustaría estar en Santa Cruz a cargo de todas las divisiones menores. Y crear esta organización allá. Nosotros subimos el 2018. Es 2026 y todavía no tenemos un jugador titular en el primer equipo. Hay algo que mejorar.

El Arica Hurtado se ha empapado de la cultura deportiva estadounidense. (Cedida).

O sea quiere volver a Chile, ¿por qué a Santa Cruz?

Me tira mucho Santa Cruz. Sigo insistiendo que es un lugar donde se pueden hacer cosas buenas. Es la mayor surtidora de futbolistas esa región. Por eso digo que se puede. Pero en estos momentos disfruto de toda esta organización, la tranquilidad y espectáculo. Ojalá pueda hacer algo el día de mañana.

Le cambio de tema, ¿pudo ver algún partido del Mundial?

Me faltaron 100 dólares para juntar los cuatro mil que costaba la entrada. Ni una posibilidad, jajaja.