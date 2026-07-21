Aún ni siquiera se conoce la modalidad que tendrá el Mundial 2030 y ya hay quienes proyectan no estar presentes.

Todo muy lindo, un buen Mundial, buenas sedes, equipos contundentes y todo… ¿Pero, y cuándo le toca participar a la Selección Chilena? La próxima Copa del Mundo está lejana aún, pero muchos ya sueñan con tener a La Roja de vuelta entre las grandes lides.

Será más fácil que esto se cumpla si el próximo Mundial cuenta con 64 selecciones clasificadas. Este es un sueño que toma forma y que podría significar que Chile ponga un pie en la cita planetaria sin siquiera esforzarse.

Pero, más allá de temas que no podemos controlar, lo que sí hace falta prever es quién dirigirá el proceso técnico de La Roja. Nicolás Córdova parecía que venía de paso y, hasta el momento, no se ve cómo puede dejar la banca de la Selección. ¿Hay alternativas?

Palabras de Nicolás Córdova

El actual técnico de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, habló con Radio Pauta y se refirió al proceso que dirige en La Roja. ¿Será posible que sea el técnico que llegará al siguiente Mundial en la banca nacional?

“Es muy probable que nosotros no estemos cuando Chile vuelva al Mundial. Igual, si estamos, bien. Pero, si no, no importa“, empezó diciendo el actual técnico de la Selección Chilena.

“Lo más importante es que nosotros, como cuerpo técnico, dejemos un plan y que quien venga tome la posta y se haga como en los países desarrollados. Hay una cosa muy clara desde que yo asumí: el objetivo es el 2030. Y, además, dejar un proyecto sustentable para el 2034″, agregó el DT nacional.

Nico Córdova en la banca de Chile, ante Portugal | Photosport

“Para lograr eso hay que entrenar ahora con los jugadores. Con los 2010, 2011, 2009, que van a un Mundial ahora con Ariel (Leporati). O los 2007 que están con Sebastián (Miranda). Ellos son”, cerró Nicolás Córdova, quien de seguro estará en los amistosos de este año en la banca de La Roja.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

Tres partidos amistosos tiene pactados la Selección Chilena. El primero de ellos será ante Canadá, el 26 de septiembre. Tres días más tardes, La Roja enfrentará a Estados Unidos. Por último, en octubre, se tiene un amistoso programado ante México, el 6, pero queda por resolver si se tendrá también un partido el 3 de ese mes. Eso está por confirmarse.