La Roja, dirigida por Nicolás Córdova, se medirá ante Canadá en un partido amistoso que se disputará el sábado 26 de septiembre, en el BMO Field de Toronto, con horario aún no confirmado.

El duelo fue anunciado a través de las redes sociales oficiales de la Selección Chilena y aparece como una nueva oportunidad para el equipo se continúe consolidando bajo el mando de Córdova.

Nuevo amistoso de La Roja

Ojo, porque además el amistoso tendrá un ingrediente especial para Chile, ya que será el reencuentro con Canadá después de lo ocurrido en la Copa América 2024.

Cuando se enfrentaron en la última fecha de la fase de grupos del torneo continental, en un partido que terminó 0-0 en Orlando y que estuvo marcado por diversas polémicas.

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Recordemos, que una de las principales controversias ocurrió tras una agresión de Moïse Bombito a Rodrigo Echeverría, que no fue sancionada con expulsión por el árbitro Wilmar Roldán.

Mientras que el juez colombiano sí expulsó a Gabriel Suazo, luego de mostrarle una polémica doble amonestación. Resultado que terminó favoreciendo a Canadá, avanzando a la siguiente ronda de la Copa América, con Chile eliminado en fase de grupos.

Con esto, La Roja tendrá la oportunidad de volver a medirse ante el conjunto norteamericano, como una nueva prueba para el proceso liderado por Nicolás Córdova.

En resumen