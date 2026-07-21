A raíz del recibimiento a la selección de Argentina en Buenos Aires, el Capitán América contó lo sucedido con La Roja.

Claudio Bravo suele contar algunas anécdotas de su exitosa carrera como jugador. Esta vez contó un capítulo en la selección chilena, cuando el plantel no quería ir a La Moneda.

Luego del segundo lugar obtenido por Argentina en la Copa del Mundo 2026, los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron un recibimiento de héroes en Buenos Aires. Debido a esto, Bravo contó un hecho vivido por La Roja al regreso de una cita planetaria.

La negativa para ir a La Moneda

Viendo la imágenes de la llegada de Argentina en ESPN, Claudio Bravo contó que cuando Chile regresó de una Copa del Mundo fueron invitados a la casa de gobierno. Si bien los jugadores no querían asistir, debieron hacerlo igual por protocolo.

“Sabes que nos pasó, por obligaciones del Estado, ir a La Moneda después del Mundial. De cuando quedamos fuera con Brasil, pero nosotros no queríamos ir, porque sentimos que no habíamos conseguido nada“, explicó Bravo en ESPN F90 Chile.

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Si bien Bravo no especificó si lo ocurrido fue en 2010 o 2014, ya que en ambas ocasiones La Roja quedó fuera ante Brasil en octavos de final, explicó que la negativa a ir era porque no sentían que hubieran hecho algo demasiado destacado como para tener una bienvenida de esa envergadura.

“No había por qué celebrar algo si habíamos quedado eliminados en una instancia que no había premio para nada y tuvimos que ir con la mejor disposición del mundo”, cerró Claudio Bravo.

Bravo hoy es comentarista en ESPN. Imagen: Photosport

De todos modos, en 2015 Chile ganó la Copa América y en esa ocasión, la selección fue a La Moneda y lo hizo con el trofeo de campeón, el primero en la historia de La Roja. Fueron recibidos por la Presidenta Michelle Bachelet y salieron a saludar felices a la multitud que los esperaba.