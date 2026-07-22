La Roja comienza su camino rumbo a la cita planetaria del 2030 y tendrá un primer desafío ante uno de los anfitriones de la última edición del torneo. Eso sí, hay un pequeño detalle con el horario.

Chile vuelve a soñar y comienza su camino para volver a jugar un Mundial. Después de la cita planetaria de 2026, la Roja mira al 2030 para poder regresar al torneo y este miércoles se confirmó el primer amistoso para conseguir ese objetivo.

El elenco dirigido de manera interina por Nicolás Córdova fue sparring de mundialistas como Portugal y República Democrática del Congo, por lo que busca mantenerse a ese nivel. Y es que ahora el Equipo de Todos se verá las caras nada menos que con Canadá en septiembre próximo.

Uno de los anfitriones de la última cita planetaria, el que avanzara hasta los octavos de final y quedara eliminado a manos de Marruecos, será el primer desafío. Aunque el anuncio que hizo la Roja venía con un detalle no menor sobre el horario, el que queda pendiente.

Chile confirma amistoso ante la mundialista Canadá

Después de lo que fue el Mundial 2026, Chile se prepara para pelear por la clasificación al torneo de 2030. La Roja tendrá su primer amistoso tras la cita planetaria y será nada menos que ante una de las selecciones que llegó a octavos de final: Canadá.

Chile enfrentará a Canadá en el inicio del camino rumbo al Mundial 2030. Foto: Photosport.

Si bien esta noticia se conocía hace un tiempo, no fue hasta este miércoles que la Federación de Fútbol de Chile lo hizo oficial. El encuentro quedó agendado para el próximo sábado 26 de septiembre en el BMO Field de Toronto, Canadá.

Pero algo que quedó pendiente para más adelante fue el horario del compromiso. Por ahora, se anunció que está pendiente a confirmar por temas de organización entre ambas federaciones.

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Esta noticia deja a los hinchas a la espera de lo que pasará con el segundo amistoso de esta gira por Norteamérica. Se trabaja en un duelo con Estados Unidos el día 29 de septiembre, el que debería ser anunciado en las próximas semanas.

Hasta ahora, ambas selecciones se han visto las caras en cuatro ocasiones, dejando un saldo negativo pero que se podría emparejar. Son 2 derrotas, 1 triunfo y 1 empate los números del Equipo de Todos ante la escuadra canadiense.

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Chile enfrentará a Canadá en su primer amistoso rumbo al Mundial del 2030. La Roja no quiere bajar la intensidad y busca medirse ante rivales que disputaron la cita planetaria hace algunas semanas para tener ese roce clave para soñar con volver al torneo.

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Historial de Chile ante Canadá

Fecha Ciudad (País) Competición Resultado 25 de mayo, 1988 Toronto (Canadá) Copa Sir Stanley Matthews (Amistoso) Canadá 1 – 0 Chile 28 de mayo, 1995 Edmonton (Canadá) Copa Canadá (Amistoso) Canadá 1 – 2 Chile 11 de octubre, 1995 Concepción (Chile) Amistoso Internacional Chile 2 – 0 Canadá 29 de junio, 2024 Orlando (Estados Unidos) Copa América 2024 (Fase de Grupos) Canadá 0 – 0 Chile

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En resumen, Chile y Canadá