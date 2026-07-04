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Mundial 2026

¿Va por TV abierta? A qué hora y dónde ver Canadá vs. Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026

Canadá y Marruecos abren los octavos de final, con un duelo por un cupo entre los ocho mejores del Mundial.

Por Franccesca Arnechino

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Canadá y Marruecos abren los octavos de final este sábado.
© GeminiCanadá y Marruecos abren los octavos de final este sábado.

Canadá y Marruecos abrirán este sábado los octavos de final del Mundial 2026, en un partido clave que marcará el inicio de las fases decisivas del torneo.

Los anfitriones llegan tras eliminar a Sudáfrica y buscarán seguir haciendo historia en la Copa del Mundo. Al frente estará Marruecos, que avanzó luego de dejar en el camino a Países Bajos en la definición por penales, demostrando ser una de las selecciones más competitivas.

Canadá dejó en el camino a Sudáfrica y llega a octavos de final – Getty

Canadá dejó en el camino a Sudáfrica y llega a octavos de final – Getty

¿Dónde ver Canadá vs. Marruecos?

Canadá se enfrenta a Marruecos este sábado 4 de julio, desde las 13:00 hrs de Chile, en el Estadio Houston de Texas, Estados Unidos, por los octavos de final de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Pogramación 8vos de final del Mundial 2026

Fecha Partido Hora Estadio
Sábado 4 de julio Canadá vs. Marruecos 13:00 hrs Houston
Sábado 4 de julio Paraguay vs. Francia 17:00 hrs Filadelfia
Domingo 5 de julio Brasil vs. Noruega 16:00 hrs Nueva York / Nueva Jersey
Domingo 5 de julio México vs. Inglaterra 20:00 hrs Ciudad de México
Lunes 6 de julio Portugal vs. España 15:00 hrs Dallas
Lunes 6 de julio Estados Unidos vs. Bélgica 20:00 hrs Seattle
Martes 7 de julio Argentina vs. Egipto 12:00 hrs Atlanta
Martes 7 de julio Suiza vs. Colombia 16:00 hrs BC Place, Vancouver

Tabla de posiciones del Mundial 2026

En resumen…

  • Canadá vs. Marruecos jugarán por los octavos de final este sábado 4 de julio.
  • El partido comenzará a las 13:00 horas de Chile en el Estadio Houston de Texas, Estados Unidos.
  • DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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