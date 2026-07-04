Canadá y Marruecos abrirán este sábado los octavos de final del Mundial 2026, en un partido clave que marcará el inicio de las fases decisivas del torneo.
Los anfitriones llegan tras eliminar a Sudáfrica y buscarán seguir haciendo historia en la Copa del Mundo. Al frente estará Marruecos, que avanzó luego de dejar en el camino a Países Bajos en la definición por penales, demostrando ser una de las selecciones más competitivas.
Canadá dejó en el camino a Sudáfrica y llega a octavos de final – Getty
¿Dónde ver Canadá vs. Marruecos?
Canadá se enfrenta a Marruecos este sábado 4 de julio, desde las 13:00 hrs de Chile, en el Estadio Houston de Texas, Estados Unidos, por los octavos de final de la cita planetaria.
El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.
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Pogramación 8vos de final del Mundial 2026
|Fecha
|Partido
|Hora
|Estadio
|Sábado 4 de julio
|Canadá vs. Marruecos
|13:00 hrs
|Houston
|Sábado 4 de julio
|Paraguay vs. Francia
|17:00 hrs
|Filadelfia
|Domingo 5 de julio
|Brasil vs. Noruega
|16:00 hrs
|Nueva York / Nueva Jersey
|Domingo 5 de julio
|México vs. Inglaterra
|20:00 hrs
|Ciudad de México
|Lunes 6 de julio
|Portugal vs. España
|15:00 hrs
|Dallas
|Lunes 6 de julio
|Estados Unidos vs. Bélgica
|20:00 hrs
|Seattle
|Martes 7 de julio
|Argentina vs. Egipto
|12:00 hrs
|Atlanta
|Martes 7 de julio
|Suiza vs. Colombia
|16:00 hrs
|BC Place, Vancouver
Tabla de posiciones del Mundial 2026
En resumen…
- Canadá vs. Marruecos jugarán por los octavos de final este sábado 4 de julio.
- El partido comenzará a las 13:00 horas de Chile en el Estadio Houston de Texas, Estados Unidos.
- DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.