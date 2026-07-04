Canadá y Marruecos abren los octavos de final, con un duelo por un cupo entre los ocho mejores del Mundial.

Canadá y Marruecos abrirán este sábado los octavos de final del Mundial 2026, en un partido clave que marcará el inicio de las fases decisivas del torneo.

Los anfitriones llegan tras eliminar a Sudáfrica y buscarán seguir haciendo historia en la Copa del Mundo. Al frente estará Marruecos, que avanzó luego de dejar en el camino a Países Bajos en la definición por penales, demostrando ser una de las selecciones más competitivas.

Canadá dejó en el camino a Sudáfrica y llega a octavos de final – Getty

¿Dónde ver Canadá vs. Marruecos?

Canadá se enfrenta a Marruecos este sábado 4 de julio, desde las 13:00 hrs de Chile , en el Estadio Houston de Texas, Estados Unidos, por los octavos de final de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Pogramación 8vos de final del Mundial 2026

Fecha Partido Hora Estadio Sábado 4 de julio Canadá vs. Marruecos 13:00 hrs Houston Sábado 4 de julio Paraguay vs. Francia 17:00 hrs Filadelfia Domingo 5 de julio Brasil vs. Noruega 16:00 hrs Nueva York / Nueva Jersey Domingo 5 de julio México vs. Inglaterra 20:00 hrs Ciudad de México Lunes 6 de julio Portugal vs. España 15:00 hrs Dallas Lunes 6 de julio Estados Unidos vs. Bélgica 20:00 hrs Seattle Martes 7 de julio Argentina vs. Egipto 12:00 hrs Atlanta Martes 7 de julio Suiza vs. Colombia 16:00 hrs BC Place, Vancouver

Tabla de posiciones del Mundial 2026

En resumen…