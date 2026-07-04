La Copa del Mundo inicia una nueva etapa de ronda eliminatoria tras dejar en el pasado los 16avos de final.

Los octavos de final del Mundial 2026 inician hoy sábado 4 de julio con dos partidazos. Cada vez quedan menos equipos en competencia, lo que sin duda hace aumentar la emoción y expectación de esta cita planetaria organizada en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta fase eliminatoria del torneo se jugará por cuatro días consecutivas, con dos encuentros por jornadas que se tomarán la agenda del deporte rey desde hoy sábado 4 hasta el martes 7 de julio.

Todo comenzará a las 13:00 (hora de Chile) con el choque entre Canadá y Marruecos en Houston. Uno de los países locales quieren seguir avanzando en este certamen ante un combinado africano que viene de dejar en el camino a Países Bajos y que apunta a llegar mucho más lejos.

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El plato fuerte llegará a las 17:00, con el choque entre Paraguay y Francia en Filadelfia. Los guaraníes quieren repetir la hazaña de haber dejado en el camino a Alemania, aunque al frente esté un candidato al título que viene arrollando fuerte como el combinado galo.

Los dos partidos de hoy 4 de julio en el Mundial 2026: Inician los octavos de final

13:00 horas

Canadá vs Marruecos – Estadio NRG de Houston

Transmite D Sports y Paramount+.

17:00 horas

Paraguay vs Francia – Estadio Lincoln Financial Field, Filadelfia.

Transmite Chilevisión, D Sports y Paramount+.

La programación de los octavos de final:

📅 Sábado 4 de julio

13:00 hrs: Canadá vs. Marruecos | Estadio Houston.

Canadá vs. Marruecos | Estadio Houston. 17:00 hrs: Paraguay vs. Francia | Estadio Filadelfia.

📅 Domingo 5 de julio

16:00 hrs: Brasil vs. Noruega | Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Brasil vs. Noruega | Estadio Nueva York Nueva Jersey. 20:00 hrs: México vs. Inglaterra | Estadio Ciudad de México.

📅 Lunes 6 de julio

15:00 hrs: Portugal vs. España | Estadio Dallas.

Portugal vs. España | Estadio Dallas. 20:00 hrs: Estados Unidos vs. Bélgica | Estadio Seattle.

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📅 Martes 7 de julio