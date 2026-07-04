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Mundial 2026

Partidos hoy del Mundial 2026 sábado 4 de julio: El duelo de los octavos de final que transmitirá Chilevisión

La Copa del Mundo inicia una nueva etapa de ronda eliminatoria tras dejar en el pasado los 16avos de final.

Por Patricio Echagüe

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Marruecos y Francia salen a jugar este sábado por los 8vos de final del Mundial 2026.
© Getty Images.Marruecos y Francia salen a jugar este sábado por los 8vos de final del Mundial 2026.

Los octavos de final del Mundial 2026 inician hoy sábado 4 de julio con dos partidazos. Cada vez quedan menos equipos en competencia, lo que sin duda hace aumentar la emoción y expectación de esta cita planetaria organizada en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta fase eliminatoria del torneo se jugará por cuatro días consecutivas, con dos encuentros por jornadas que se tomarán la agenda del deporte rey desde hoy sábado 4 hasta el martes 7 de julio.

Todo comenzará a las 13:00 (hora de Chile) con el choque entre Canadá y Marruecos en Houston. Uno de los países locales quieren seguir avanzando en este certamen ante un combinado africano que viene de dejar en el camino a Países Bajos y que apunta a llegar mucho más lejos.

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El plato fuerte llegará a las 17:00, con el choque entre Paraguay y Francia en Filadelfia. Los guaraníes quieren repetir la hazaña de haber dejado en el camino a Alemania, aunque al frente esté un candidato al título que viene arrollando fuerte como el combinado galo.

Los dos partidos de hoy 4 de julio en el Mundial 2026: Inician los octavos de final

  • 13:00 horas

Canadá vs Marruecos – Estadio NRG de Houston

Transmite D Sports y Paramount+.

  • 17:00 horas

Paraguay vs Francia – Estadio Lincoln Financial Field, Filadelfia.

Transmite Chilevisión, D Sports y Paramount+.

La programación de los octavos de final:

📅 Sábado 4 de julio
  • 13:00 hrs: Canadá vs. Marruecos | Estadio Houston.
  • 17:00 hrs: Paraguay vs. Francia | Estadio Filadelfia.
📅 Domingo 5 de julio
  • 16:00 hrs: Brasil vs. Noruega | Estadio Nueva York Nueva Jersey.
  • 20:00 hrs: México vs. Inglaterra | Estadio Ciudad de México.
📅 Lunes 6 de julio
  • 15:00 hrs: Portugal vs. España | Estadio Dallas.
  • 20:00 hrs: Estados Unidos vs. Bélgica | Estadio Seattle.
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📅 Martes 7 de julio
  • 12:00 hrs: Argentina vs. Egipto | Estadio Atlanta.
  • 16:00 hrs: Suiza vs. Colombia | Estadio BC Place Vancouver.
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