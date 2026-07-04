Martín Gómez firmó un golazo para el 2-1 de los Cruzados ante el León de Atacama. Así las cosas, el cuadro de Daniel Garnero llegó a cinco triunfos en igual número de partidos por el Grupo B del certamen.

Universidad Católica cambió la suerte ante Deportes Copiapó en el segundo tiempo y continúa con la canasta limpia en la Copa Chile al cabo de cinco partidos del Grupo B. A pesar de irse al entretiempo en desventaja, la Franja firmó un 2-1 para llegar a 15 puntos al cabo de cinco encuentros.

En el primer tiempo, los Cruzados coquetearon mucho con la apertura de la cuenta. Sobre todo en los pies del juvenil argentino Martín Gómez, quien sacó dos remates que pasaron cerca de la portería defendida por su compatriota Nicolás Temperini.

Pero a pesar de eso, fue el León de Atacama el que se puso en ventaja en el hermosísimo Claro Arena, que recibió 9 mil 470 espectadores. Un envío de Fabián Tabilo que parecía un centro terminó por colarse en el arco custodiado por Vicente Bernedo, quien tomó la titularidad ante la lesión de Darío Melo. En los 40 minutos llegó el primer tanto. Y así se fueron al descanso.

Fabián Tabilo celebra su afortunado golazo ante los Cruzados. (Andres Pina/Photosport).

Y en el complemento todo cambió a favor de la escuadra adiestrada por Daniel Garnero, que materializó una remontada gracias a dos golazos. El del empate parcial fue del colombiano Jhojan Valencia, quien conectó un remate sin mucha marca y derrotó el guantazo de Temperini, cuando se jugaba el minuto 61.

Nicolás Temperini fue incapaz de sacar el remate del cafetalero Valencia. (Andres Pina/Photosport).

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Copa Chile: Pesadilla Gómez le da la victoria a la Católica frente a Copiapó

En el segundo tiempo, la Católica encontró el triunfo ante Deportes Copiapó para mantener el tranco demoledor en la fase grupal de la Copa Chile. Fue gracias al argentino Martín Gómez, quien tuvo su primera gran jornada en el cuadro precordillerano.

Así festejó el colombiano Valencia su buen gol ante el León de Atacama. (Andres Pina/Photosport).

El Pesadilla, quien llegó como refuerzo a la UC procedente de Real Pilar, celebró un golazo con un giro dentro del área y un remate potente y ajustado que venció a Temperini en los 71 minutos. Fue felicitado por varios de sus compañeros, como Matías Palavecino y Cristián Cuevas.

Martín Gómez fue arropado por sus compañeros tras su buen gol ante los copiapinos. (Andres Pina/Photosport).

“El rival prácticamente no llegó, el gol fue una jugada fortuita. Se hizo difícil, había que tener paciencia. Nos sirve un montón que hagan goles jugadores que no son delanteros. Que Martín haya aprovechado de la manera que aprovechó nos pone muy contentos”, resumió Daniel Garnero en TNT Sports tras la nueva victoria.

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Así va la tabla de posiciones en el Grupo B de la Copa Chile 2026

La Católica suma 15 puntos en cinco partidos jugados por el Grupo B de la Copa Chile, que comparte con Deportes Copiapó, Everton de Viña del Mar y San Luis de Quillota.