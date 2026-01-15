Universidad Católica se encuentra preparando lo que será este 2026, donde competirán en Libertadores y, pensando en el futuro, dio la sorpresa y anunció a su sexto fichaje donde reveló que el joven futbolista Martín Gómez se suma a la escuadra cruzada esta temporada.

Actualmente, la escuadra anunció las incorporaciones de Matías Palavecino, Justo Giani, Jimmy Martínez, Bernardo Cerezo y Juan Ignacio Diaz para la nueva temporada, anunciando a un nuevo refuerzo hace algunos minutos.

La llegada de Martín Gómez a la UC

A través de una extensa publicación en redes sociales, el equipo de la precordillera reveló que el joven jugador de 19 años se suma a la escuadra por un préstamo con opción de compra y que se sumará al futbol joven del club y al primer equipo para potenciar su crecimiento en la escuadra.

ver también Refuerzo de Católica dice que vino porque Chile lo conquistó en vacaciones: “Fue un plus para aceptar”

Misma fórmula que utilizó Colo Colo cuando fichó a Pablo Solari el 2020 de entonces también 19 años.

El jugador argentino llega a préstamo desde Real Pilar, club que disputa la tercera división de la liga argentina.

“Cruzados anuncia un principio de acuerdo para la incorporación de Martín Gómez, joven volante argentino que ya está en Chile para realizarse la revisión médica y luego firmar su contrato con Universidad Católica”, señaló la UC en un comunicado.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, agregan que el jugador se sumará al equipo de proyección y al primer equipo de Universidad Católica. “En el marco de un proyecto deportivo de mediano plazo, orientado al desarrollo de jugadores con proyección y potencial de crecimiento”.

Asimismo, tendrá un proceso de adaptación progresivo donde será acompañado por el cuerpo técnico y el club para adaptarse a esta nueva etapa. “Con el objetivo de que logre transformarse en el aporte que todos esperamos”.

Publicidad