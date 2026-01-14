Es tendencia:
Tomás Asta-Buruaga agradece a Garnero por su regreso a U. Católica: “El profe empujó esto”

Tomás Asta-Buruaga habló en conferencia de prensa luego de que se confirmara su regreso a U. Católica.

Por Javiera García L.

La situación de Tomás Asta-Buruaga vivió un vuelco en las últimas horas, porque U. Católica confirmó su renovación después de que el mismo zaguero se despidiera del club en redes sociales.

“Comunicamos, de manera oficial, que tras finalizar su vínculo con la UC el 31 de diciembre de 2025, Tomás Asta-Buruaga renovó y ya es parte de los trabajos de pretemporada junto a La Franja“, informaron este martes en la precordillera.

Ahora, el defensor se refirió a lo que fue su despedida y regreso a la tienda cruzada. “Yo terminaba contrato el 31 de diciembre, pero siempre le dije a mi representante que mi prioridad era Católica“, dijo en un principio.

Sabía que siempre están estas conversaciones de ida y vuelta hasta que se pudo concretar. Estoy feliz“, comentó Asta-Buruaga, quien aprovechó de agradecerle a Daniel Garnero por presionar por su estadía.

Tomás Asta-Buruaga habla de su inesperado regreso a U. Católica

El profe Garnero, con la conferencia que dio, empujó un poquito a esta vuelta. Mis compañeros me recibieron de muy buena manera, ya ayer pude entrenar con el grupo. Ahora, estoy a disposición del cuerpo técnico, tengo que ponerme a punto, aunque igual estuve entrenando“, dijo.

“El profe ya habló conmigo y me dijo lo que pretendía de mí este año. Estoy a disposición del grupo y, en donde me toque jugar, lo haré entregando todo como el año pasado. Si tiene que ser de central, contención, lateral, lo que sea, voy a entregar el máximo“, cerró.

