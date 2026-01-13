Un positivo arranque de temporada está teniendo el tenista chileno Alejandro Tabilo (81° del mundo), quien aprovechó la invitación que recibió para jugar el ATP 250 de Auckland.

El zurdo se estrenó con un triunfazo en el mismo torneo que ganó en 2024, porque en el cemento oceánico se impuso con mucha claridad ante el argentino Camilo Ugo Carabelli (47°), quien asomaba como favorito por ranking.

Tabilo mostró su buen juego y que se adapta a la superficie neozelandesa, donde se impuso por claro 6-4 y 6-2, en apenas una hora y tres minutos de partido.

ver también Milos Raonic anuncia su retiro del tenis profesional: “Ha llegado el momento”

Alejandro Tabilo recupera el número 1 de Chile

La victoria tiene un premio extra para Alejandro Tabilo, puesto que avanzar a los octavos de final en Nueva Zelanda le sirve para convertirse en el nuevo número 1 del tenis chileno.

El nacido en Toronto avanzó al casillero 78° del mundo en el ranking live, lo que le sirve para superar a Cristian Garin, quien está en el peldaño 81°, en una lucha muy reñida entre ambos.

Alejandro Tabilo celebró en Auckland. (Photo by Phil Walter/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Alejandro Tabilo tiene la chance de seguir creciendo en el escalafón mundial, pero ahora tendrá un duro desafío, porque se medirá con el italiano Luciano Darderi (24°) por el paso a los cuartos de final del ATP de Auckland.

El ATP de Auckland es la escala previa para el primer gran desafío del año, el Australian Open, donde Alejandro Tabilo y Cristian Garin están clasificados para jugar en el cuadro principal.