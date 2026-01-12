Es tendencia:
Tenis

Nicolás Jarry se despide de la qualy del Australian Open y sigue en picada

Nicolás Jarry volvió a tropezar en el inicio de la temporada 2026 y quedó eliminado en la primera ronda de la qualy del Australian Open.

Por Sebastián Amar

Nicolás Jarry queda fuera del Australian Open
© Getty ImagesNicolás Jarry queda fuera del Australian Open

Nicolás Jarry (133° del ranking ATP) sumó otro duro golpe a su ya complicada temporada al quedar eliminado en la primera ronda de la qualy del Australian Open. El “Príncipe” no pudo ante el francés Titouan Droguet (155°).

Desde el inicio del encuentro en el ANZ Arena de Melbourne Park, Droguet tomó las riendas del juego con un servicio sólido y efectivo. Con esto le bastó para conseguir ganar los sets por 6-4 y 6-3 posteriormente, se jugó 1 hora y 21 minutos, donde el chileno nunca logró su mejor versión al cometer 34 errores no forzados.

Esta derrota se suma a un inicio de año complicado para Jarry, que ya había tenido resultados adversos en torneos previos y ahora no pudo meterse en el cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada.

Tras esta eliminación, el principal foco de los chilenos en el Australian Open queda en Tomás Barrios, quien todavía busca avanzar en la qualy y dar la sorpresa para seguir en el certamen.

Racha de Nicolás Jarry es cada vez peor

El inicio de temporada de la raqueta chilena ha sido dura, más cuando se esperaba que supere su adversidad también de la temporada pasada. Esta eliminación no solo representa una caída en Australia, sino que además plantea interrogantes sobre su forma física y mental de cara a los próximos desafíos, incluyendo el más esperado por los chilenos, Copa Davis.

Nicolás Jarry no gana un partido desde el 4 de julio de 2025, cuando venció en Wimbledon, y acumula ocho derrotas consecutivas en competiciones oficiales.

Con varios meses por delante antes del próximo Grand Slam, Jarry tendrá tiempo para recalibrar estrategias y buscar el camino de regreso a su mejor nivel competitivo.

El próximo desafío será en nuestro país, pues está inscrito para jugar el challenger de Concepción antes de la serie de Copa Davis ante Serbia.

