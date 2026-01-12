Es tendencia:
Mercado de fichajes: Colo Colo tiene todo listo para sumar dos nuevos refuerzos claves

Este lunes puede ser clave para el conjunto popular, debido a que se realiza una importante reunión de directorio de Blanco y Negro.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo tiene un día clave.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTColo Colo tiene un día clave.

Colo Colo se prepara con todo para la campaña 2026, ya que en el complejo del Sifup en Pirque realiza la pretemporada con el entrenador Fernando Ortiz a la cabeza.

Los albos necesitan renovarse de cara a los nuevos desafíos que se le vienen, porque en 2025 tuvo un muy mal rendimiento y ni siquiera pudo clasificar a la Copa Sudamericana.

El Cacique cuenta con apenas dos caras nuevas en sus entrenamientos, a los que se sumaron en 2026 el lateral derecho Matías Fernández Cordero y el defensa central Joaquín Sosa, quienes ya fueron presentados oficialmente como refuerzos de Colo Colo.

Colo Colo está a punto de cerrar dos nuevos fichajes

Este lunes puede ser un día fundamental para Colo Colo, puesto que se va a ejecutar una reunión de directorio de Blanco y Negro, donde el principal tema a tratar serán los fichajes.

El primer refuerzo que se espera aprobar en la presente jornada es el del defensor uruguayo Javier Méndez, quien tiene todo acordado con el Cacique y se espera que se cierre la operación. Llega a préstamo desde Peñarol.

Maximiliano Romero se acerca a Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

Además, ByN se apuró en los últimas horas para la llegada del delantero que reemplace a Salomón Rodríguez y está a un paso de cerrar el fichaje del argentino Maximiliano Romero. Llega cedido desde Argentinos Juniors y en 2025 vistió la camiseta de O’Higgins.

Con esto, Colo Colo prácticamente cierra su plantel, a la espera de la posible llegada de un arquero que venga a pelearle el puesto a Fernando de Paul.

