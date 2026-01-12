Colo Colo se prepara con todo para la campaña 2026, ya que en el complejo del Sifup en Pirque realiza la pretemporada con el entrenador Fernando Ortiz a la cabeza.

Los albos necesitan renovarse de cara a los nuevos desafíos que se le vienen, porque en 2025 tuvo un muy mal rendimiento y ni siquiera pudo clasificar a la Copa Sudamericana.

El Cacique cuenta con apenas dos caras nuevas en sus entrenamientos, a los que se sumaron en 2026 el lateral derecho Matías Fernández Cordero y el defensa central Joaquín Sosa, quienes ya fueron presentados oficialmente como refuerzos de Colo Colo.

Colo Colo está a punto de cerrar dos nuevos fichajes

Este lunes puede ser un día fundamental para Colo Colo, puesto que se va a ejecutar una reunión de directorio de Blanco y Negro, donde el principal tema a tratar serán los fichajes.

El primer refuerzo que se espera aprobar en la presente jornada es el del defensor uruguayo Javier Méndez, quien tiene todo acordado con el Cacique y se espera que se cierre la operación. Llega a préstamo desde Peñarol.

Además, ByN se apuró en los últimas horas para la llegada del delantero que reemplace a Salomón Rodríguez y está a un paso de cerrar el fichaje del argentino Maximiliano Romero. Llega cedido desde Argentinos Juniors y en 2025 vistió la camiseta de O’Higgins.

Con esto, Colo Colo prácticamente cierra su plantel, a la espera de la posible llegada de un arquero que venga a pelearle el puesto a Fernando de Paul.