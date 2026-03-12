Universidad de Chile comenzó la búsqueda de un entrenador para reemplazar al despedido Francisco Meneghini, de manera de poder levantar la mala campaña que llevan en la temporada 2026.

Uno de los nombres internacionales fue puesto sobre la mesa por la radio ADN, se trata de Paulo Turra, quien fue técnico Athletico Paranaense, Santos, Vitoria Guimaraes de Portugal y Vila Nova.

En ese sentido, el director técnico sacó la voz desde su país para analizar la opción de la U, dejando en claro que la idea ya llegó a sus oídos y que está dispuesto a conversar.

“Lo he visto antes. Mis asesores me comentaron que había una publicación donde me mencionaban y un intermediario que conozco hace algún tiempo me dijo que existía una posibilidad en la Universidad de Chile. Hay que hablar, pero existe la posibilidad”, comentó en conversación con AS Chile.

Paulo Turra conoce lo que pasa en U de Chile. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

Turra dispuesto a conversar con la U

Universidad de Chile debe definir su próximo proyecto deportivo, para saber si tiene las condiciones económicas de ir por un proceso con un técnico interniaconal.

Mientras eso sucede, son varios los candidatos que suenan en la banca de la U, por lo que Paulo Turra saca sus credenciales desde Brasil, de manera de mostrar su interés.

“Vi la tabla de posiciones y vi que está bajo el 10° puesto. Está en una posición que no tiene nada que ver con el historial y tradición de la U. Con la U siempre tienes que estar arriba, entre los primeros”, explicó.

Por lo mismo, aseguró que conoce varios de los jugadores de la U, como Charles Aránguiz y Eduardo Vargas: “Son jugadores que acá en Brasil hicieron una historia muy linda. Aránguiz en Inter es uno de los nombres más importantes de esa historia reciente. Son jugadores de calidad, con mucha experiencia y que dentro del fútbol chileno o de Sudamericana, seguramente cualquiera querría tener. Aún con una edad un poco más avanzada, hay que saber utilizarlos”.

Pero su relación con Chile no es nueva, donde recuerda que vino en varias oportunidades para enfrentar equipos nacionales, donde conoce de la historia del fútbol nacional.

“Conozco Chile porque jugué ahí. Incluso, fue contra la U en una copa internacional. Y si hago memoria, también jugamos con Católica por Mercosur y ganamos. Además, jugamos contra Colo Colo en la Libertadores del 2018 con Palmeiras cuando yo era ayudante técnico de Luiz Felipe Scolari. La U es uno de los grandes equipos de Sudamérica. Si hay conversaciones por delante, estoy abierto a hablar y llegar a algún denominador común. Los tres equipos son muy respetados aquí en Brasil. La U es un gran equipo, muy grande“, finalizó.