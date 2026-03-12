Real Madrid logró un gran triunfo en la Champions League al batir 3-0 a Manchester City, encuentro que presenció en vivo en el Santiago Bernabéu el chileno Iván Zamorano.

Estuvo presente en la transmisión de DAZN, donde se le destacó el gran recibimiento que tuvo por parte de los aficionados del cuadro merengue, que no olvidan que fue Pichichi.

“Cómo ha sido ovacionado Bam Bam en su llegada al estadio”, manifestó la periodista Ainhoa Pérez en la TV. “Y también José, hay que decirlo”, agregaron sobre José María Gutiérrez, Guti, que es más contemporáneo.

“Es leyenda, date cuenta que los aficionados se acuerdan de los goleadores”, señaló el ex jugador español aplaudiendo lo realizado por Iván Zamorano en la década de los 90.

Zamorano junto a Guti, en la transmisión en el Bernabéu

Zamorano: “Uno hizo historia y es leyenda”

Iván Zamorano se mostró muy emocionado por todo el afecto que recibió en el Santiago Bernabéu, estadio en el que supo ser campeón de la La Liga en 1995.

A Guti le señaló “no, no, por favor, de los dos, todos se acuerdan de ti. Hay jóvenes que vibraron contigo, los míos son más antiguos, 25 años atrás”.

Agregó que “se agradece sin lugar a duda el cariño, el afecto, todos sabemos lo que significa jugar en este club”.

Finalmente sacó pecho, pues entiende que marcó una huella muy grande en el Real Madrid. “Cuando uno hizo historia y es leyenda, de verdad se agradece el cariño y el afecto”, cerró Bam Bam.

