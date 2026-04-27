El Real Madrid sacude por completo los planes para el Mundial de 2026. Los Merengues encienden una verdadera alarma en Francia luego de confirmar una importante lesión de Kylian Mbappé, la que lo deja en duda para la cita planetaria.

El delantero y principal figura del elenco español no pudo terminar el agónico empate 1 a 1 ante el Real Betis de Manuel Pellegrini por problemas físicos. Este lunes el club entregó el parte médico, donde confirmó que el artillero sufrió una molestia “en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda“.

Esto ocurre a casi un mes del inicio del torneo en Estados Unidos, Canadá y México. Eso sí, todavía con chances de poder recuperarse y así llegar con lo justo al certamen.

Parte médico del Real Madrid asusta a Francia con Kylian Mbappé para el Mundial

A Kylian Mbappé lo dejaron con el corazón en la mano de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El delantero sufrió una importante lesión en el Real Madrid, la que instala la incógnita sobre si llegará o no al torneo de junio próximo.

Kylian Mbappé se lesionó en el Real Madrid y Francia teme perderlo para el Mundial. Foto: Getty Images.

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A través de sus redes sociales, los Merengues confirmaron la situación y sacudieron a la cita planetaria que lo esperaba para ser figura. “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador por los Servicios Médicos se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda“, señalaron.

Si bien evitaron descartarlo para lo que queda de temporada en La Liga, el Real Madrid dejó en claro que todo dependerá de cómo vaya avanzando. “Pendiente de evolución“, remarcaron.

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Con 15 puntos más en juego y a 11 del Barcelona, para los Merengues parece estar prácticamente definida la campaña. Esto les da un respiro y pone todo el foco en recuperar al atacante para que pueda ir a pelear por la Copa del Mundo.

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Habrá que ver cómo avanza la recuperación de Kiki para saber si es que alcanza a decir presente en la cita planetaria. El torneo ruega para no perder a una de sus mayores figuras y así seguir sumando bajas como lo ha hecho hasta ahora.

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Kylian Mbappé se transforma en la gran preocupación de Francia para el Mundial de 2026. El delantero comienza los trabajos para estar en condiciones de disputar el certamen y así levantar el trofeo por segunda vez en su carrera.

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Los números de Kylian Mbappé en Real Madrid esta temporada

Kylian Mbappé puede quedarse afuera del Mundial con Francia luego de haber disputado un total de 41 partidos oficiales con Real Madrid en la temporada 2025/26. En ellos aportó con 41 goles y 6 asistencias en los 3.420 minutos que acumula dentro de la cancha.

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En resumen, Kylian Mbappé y el Mundial…