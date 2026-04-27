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El Fantasma de la B asusta: la reunión clave de Gabriel Suazo en Sevilla

El chileno, uno de los líderes del camarín andaluz, tuvo una conversación fundamental con el entrenador Luis García Plaza.

Por Carlos Silva Rojas

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Gabriel Suazo es un jugador clave en el camarín de Sevilla.
© SevillaGabriel Suazo es un jugador clave en el camarín de Sevilla.

Una pesadilla vive Sevilla en La Liga de España. El equipo donde militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo están coqueteando con el descenso en el certamen ibérico.

El cuadro de los jugadores nacionales se inclinó este domingo ante Osasuna por 2-1, resultado que dejó al elenco andaluz en el casillero 18° de la tabla de posiciones, con apenas 34 puntos.

Tras el partido habló con la transmisión oficial Gabriel Suazo, quien fue el capitán de Sevilla en Pamplona, y se quebró por el mal momento del equipo, que por ahora se está yendo a Segunda División.

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La reunión clave de Luis García Plaza con Gabriel Suazo

La jornada de este lunes en la ciudad deportiva del equipo de Nervión fue tensa, y Gabriel Suazo fue uno de los protagonistas, porque tuvo una reunión personal con el entrenador Luis García Plaza.

En Diario de Sevilla contaron que el estratega madrileño tuvo diálogos con los líderes del camarín, entre ellos el lateral izquierdo, quien está recuperado tras sufrir un golpe ante Osasuna.

Luis García Plaza está cuestionado en Sevilla.

Luis García Plaza está cuestionado en Sevilla.

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Se produjeron conversaciones personalizadas, como la que mantuvo con Suazo, quien, a pesar de llegar a la capital andaluza con un cabestrillo, finalmente todo ha quedado en un susto tras sufrir un golpe y está a plena disposición del técnico madrileño”, explicó el citado medio.

Sevilla vuelve a la cancha el próximo lunes 4 de mayo, cuando se mida en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante Real Sociedad, con la obligación de ganar para salir del fondo.

En síntesis

  • Sevilla cayó 2-1 ante Osasuna y se ubica en el puesto 18° con 34 puntos.
  • Gabriel Suazo se reunió con el técnico tras lesionarse levemente en el partido contra Osasuna.
  • El equipo de los chilenos enfrentará a Real Sociedad el próximo lunes 4 de mayo.
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