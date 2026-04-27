El Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez perdió 2-1 contra el Osasuna, por la fecha 32 de La Liga. El lateral chileno fue titular todo el duelo, mientras el delantero se quedó el encuentro completo en la banca.

Con el resultado, el cuadro dirigido por Luis García Plaza entró definitivamente en la zona de descenso. Faltando cinco duelos para el final de la temporada, Sevilla es 18° con sólo 34 puntos, superado por el Mallorca (35) y sólo por delante de Levante (32) y Real Oviedo (28).

Peor aún, tras el duelo el equipo regresó a Sevilla y entre las caras largas se pudo ver a Gabriel Suazo con un cabestrillo en el brazo derecho, lo que supone que el chileno sufrió alguna lesión durante el partido.

Todavía no hay un parte médico oficial del Sevilla, pero las alarmas ya están encendidas en un cuadro que está obligado a ganar todo lo que resta. De lo contrario lo pasará muy mal de acá al fin de la temporada y posiblemente pierda la categoría.

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Suazo apareció sin cabestrillo en el entrenamiento, pero no hay aclaraciones

De todas formas, este lunes el Sevilla volvió a los entrenamientos y en varias postales de la jornada chileno aparece en la práctica sin el cabestrillo.

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Cabe recordar que tras la derrota contra Osasuna, el mismo Suazo había manifestado que “nos duele, tengo un nudo en la garganta. Pero hay que seguir“.

“El fútbol es demasiado injusto. Son cosas que uno no se explica, pero tenemos que enfocarnos en lo que controlamos. Sinceramente, creo que hoy dejamos la vida en el campo”, sentenció.

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El Sevilla volverá a la acción este lunes 4 de mayo, como local contra Real Sociedad. Posteriormente debe medirse ante Espanyol (L), Villarreal (V), Real Madrid (L) y Celta de Vigo (V), en el cierre de La Liga.

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Resumen:

-El Sevilla perdió 2-1 ante Osasuna con Gabriel Suazo titular y Alexis Sánchez suplente.

-El club cayó al puesto 18° de la tabla con 34 puntos en 32 fechas.

-El 4 de mayo, el equipo enfrentará a la Real Sociedad en el estadio local.