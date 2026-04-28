Lo que necesita Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo para salvarse del descenso

Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo vive un momento crítico. La derrota contra Osasuna mantuvo al equipo de los chilenos en la zona de descenso de La Liga. Hoy, están perdiendo la categoría.

El defensor se quebró tras la caída del fin de semana. “Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir peleando, me voy a jugar la vida por esta institución“, declaró a DAZN este domingo.

Actualmente, el equipo español se ubica en el 18° puesto de la tabla de posiciones con 34 puntos. Con Levante (19° con 33) y Real Oviedo (20° con 28), están descendiendo a la Segunda División.

Así se ve la tabla de posiciones de La Liga

Quedan cinco partidos para concluir la temporada y aun hay chances matemáticas de salvarse de aquel terrible destino. Eso sí, el camino que se viene es muy difícil: no se puede permitir perder y ahora enfrenta a rivales muy fuertes en la recta final del fútbol español.

Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez se juega la permanencia en La Liga | Getty Images

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Los puntos que necesita Sevilla para salvarse del descenso en La Liga

En Twitter, el estadístico Fran Martínez hizo un ejercicio de 20.000 simulaciones para determinar el destino del Sevilla. Lo seguro es que, sumando 10 puntos en cinco partidos, el equipo se salva del descenso. El margen es bastante pequeño para los andaluces.

¿Qué viene ahora? Sevilla tiene que enfrentar a Real Sociedad (4 de mayo), Espanyol (9 de mayo), Villarreal (13 de mayo), Real Madrid (fin de semana del 17) y Celta de Vigo (fin de semana del 24).

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