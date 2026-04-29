Universidad de Chile calienta motores para armar su gran fiesta, teniendo en cuenta que en 2027 cumplen 100 años de vida, donde no quieren repetir los errores de su archirrival.

Así lo han dejado saber desde la interna bullanguera, quienes evitan de hablar del “centenario de la U”, teniendo en cuenta que genera algo negativo por lo que vivió Colo Colo.

Algo que fue destacado por la radio Cooperativa, donde hasta Rodrigo Goldberg dio fe que los azules buscan que el nombre quede con los “100 años” y evitar la mufa.

Los azules preparan una fiesta para sus 100 años. Foto: Andres Pina/Photosport

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U de Chile prepara la celebración con el nombre de “100 años”

Fue en el despacho del periodista Francisco Caneo, donde entregó detalles de lo que se está cocinando en la interna de Universidad de Chile, para la celebración de los 100 años.

Justo cuando hablaba de la suspensión ante O’Higgins, soltó el detalle: “Es un fin de semana especial donde cumple 99 años, donde inicia el camino del centenario, no le quieren llamar centenario, cuando uno dice la palabra levantan los ojos, por los 100 años”.

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Algo que fue confirmado por Rodrigo Goldberg: “Es verdad, doy fe de eso. No, porque ese término se asoció mucho a Colo Colo y salió mal, por eso quieren llamarle 100 años”.

Por su lado, el periodista Patricio Muñoz sacó una irónica risa por la discusión semántica de una celebración: “Todos los clubes cumplen 100 años y tiene un centenario”.