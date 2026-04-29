Se avecina el aniversario de la Universidad de Chile. El cuadro laico festejará sus 99 años con una fecha a cuestas. Esto, porque el Romántico Viajero jugaría ante O’Higgins el 23 de mayo y se aprovecharía la instancia para la celebración (aunque la fecha real es al día siguiente).

No obstante, lo que parecía un festejo interesante, puede caerse, de repente. Todo depende de O’Higgins, cuadro que jugará tres días después ante Millonarios de Bogotá por la Copa Sudamericana.

Esta es razón suficiente para el Capo de Provincia. Probablemente, se pida postergar el encuentro, considerando, además, que será el duelo de dos equipos que pelean meterse en la siguiente fase. ¿La U quedará con cuello?

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Plan para un aniversario feliz: la propuesta de Fernando Gago

No es necesario que se juegue un duelo por los puntos para celebrar. Es por eso que la Universidad de Chile, específicamente el cuerpo técnico dirigido por Fernando Gago, ya planea algo, tal como señaló Bolavip Chile. Para eso se habría contactado con la dirigencia de Azul Azul, encabezada por Cecilia Pérez.

Según el medio, el cuerpo técnico pidió que, si se suspende el partido, se haga igual uno ante un rival extranjero. Obviamente, el escenario esperado para ello es el Estadio Nacional.

Doble buena idea: lo que quiere el cuerpo técnico es no perder el ritmo y poder jugar un amistoso de nivel y, además, celebrar el aniversario 99 con un Estadio Nacional repleto de hinchas.

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Gago tiene un plan | Photosport

En resumen…

Universidad de Chile planea celebrar su aniversario 99 el próximo 23 de mayo.

El técnico Fernando Gago propuso un amistoso internacional si se suspende el duelo oficial.

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O’Higgins podría postergar el encuentro por su partido contra Millonarios en Copa Sudamericana.