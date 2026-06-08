El goleador azul encantó a sus hinchas en medio de las críticas al grueso del plantel. Revisa la viral jugada que sacó aplausos en el Estadio Nacional.

Eduardo Vargas fue uno de los pocos que se llevó aplausos en el empate 2-2 de U de Chile ante Audax Italiano. Con ese resultado, los azules quedaron eliminados de la Copa de la Liga.

Solo en el final del partido la U pudo igualar un partido en el que siempre remó de atrás y donde se vio al equipo volviendo a revivir viejos fantasmas. Turboman se salvó de las críticas mostrando buen nivel en ofensiva y hasta en defensa.

Es ahí donde aparece un video que copó de reacciones de hinchas las redes sociales. Pese a la sangre nueva de Fernando Gago con sus jugadores jóvenes, el goleador fue quien se pegó tremendo carrerón mostrando la actitud que flechó a los fanáticos de la U.

La largada de Eduardo Vargas que sacó aplausos

Eduardo Vargas cruzó toda la cancha del Estadio Nacional para salvar una peligrosa contra de Audax Italiano. El registro fue captado en un video, con ácidas críticas a los compañeros de Turboman por la actitud para defender.

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Edu marcó el 1-1 parcial en el primer tiempo, el cual ilusionaba a U de Chile en el partido. Sin embargo, el nivel del equipo estuvo lejos de lo esperado y quedaron eliminados de un nuevo torneo este año.

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Turboman lleva seis goles este año entre Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Sudamericana. Pese a la recuperación física de Juan Martín Lucero, es el “9” fijo de Gago en el XI azul, lo que ratificó ante Audax con su gran nivel.

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“El objetivo es pelear hasta la última fecha con posibilidades de salir campeón. Ese es el objetivo que tenemos a partir de ahora. Cada competencia que juguemos tenemos que estar peleando el título, el torneo, lo que sea”, dijo el DT de la U, que ahora se enfoca en Liga de Primera.