Este defensor de 24 años sufrió un problema muscular que lo marginó de la competencia. Ronald Koeman apostó por otro jugador que milita en la élite de Inglaterra.

Países Bajos tenía prácticamente todo listo para afrontar la fase de grupos del Mundial 2026, pero su director técnico tuvo que modificar el plan inicial. Fue por la lesión de un polifuncional defensor que pertenece a los registros del Arsenal, reciente campeón de la Premier League.

Las referencias son para Jürrien Timber, quien finalmente será marginado de la citación de la Oranje para afrontar el certamen. Fue una decisión que se hizo oficial este lunes 8 de junio a través de los canales oficiales del equipo nacional neerlandés.

“El defensor de 24 años no se ha recuperado lo suficiente de una lesión en la ingle para participar en la Copa Mundial de manera médicamente responsable”, apuntó la cuenta de X del elenco naranja. También dieron detalles de los pasos a seguir para él.

Jürrien Timber sufrió una lesión muscular que lo sacó de la Copa del Mundo. (Justin Setterfield/Getty Images).

También revelaron el nombre del sustituto. “En consulta con el personal médico, por lo tanto, se ha decidido que Timber abandonará el precampamento de la selección nacional en Nueva York después del partido contra Uzbekistán”. Ese partido amistoso se disputará este lunes 8 de junio a contar de las 14:45 horas.

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Países Bajos convoca a Geertruida para el Mundial 2026

En ese contexto, Países Bajos tuvo que retocar la lista definitiva de 26 jugadores para afrontar el Mundial 2026. El escogido por Ronald Koeman, seleccionador del equipo, rápidamente tomó una determinación: reemplazó a Timber por otro jugador que se suma desde Inglaterra.

“Koeman ha convocado a Lutsharel Geertruida como reemplazo de Timber. Esto devuelve a la selección neerlandesa en el campamento base en Kansas a 26 jugadores”, apuntó la Oranje para ratificar la citación del polifuncional defensor del Sunderland.

Geetruida suma 21 partidos internacionales en Países Bajos. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images).

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Tiene 25 años y preferentemente es lateral derecho, aunque también puede oficiar como zaguero central. Es decir, tiene la misma polifuncionalidad que ofrecía Timber. El estreno de la Oranje en la Copa del Mundo será frente a Japón el 14 de junio a las 16 horas.

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Así va la tabla de posiciones del Grupo F en el Mundial 2026

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez conforman el Grupo F del Mundial 2026.

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