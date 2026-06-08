El réferi somalí no puede entrar al país norteamericano debido a un problema de visado, el cual le fue negado.

Restan solamente tres días para el inicio del Mundial de 2026 y se produjo un gran problema, que tiene a la FIFA muy complicada, puesto que su organización tambalea.

Un conflicto de carácter diplomático enreda en la previa al certamen planetario, debido a que Estados Unidos le negó el ingreso al país a unos de los árbitros designados por el organismo internacional.

El réferi internacional somalí Omar Abdulkadir Artan no podrá ser parte de la justa deportiva, debido a que le fue prohibido el ingreso al país organizador del evento.

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Ni la FIFA puede ayudar a árbitro somalí a entrar a Estados Unidos

Omar Abdulkadir Artan se queda abajo de la Copa del Mundo, y ni la intervención de la FIFA pudo lograr que el africano tenga el permiso para entrar a Estados Unidos.

“Aunque la FIFA y la federación de su país intentaron intervenir, la resolución se mantuvo firme, impidiéndole por viajar a las sedes mundialistas”, explicó Mundo Deportivo sobre la situación.

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Omar Abdulkadir Artan no pudo entrar a Estados Unidos.

“El caso de Omar Abdulkadir Artan no es un hecho aislado y vuelve a poner encima de la mesa la polémica en cuanto al acuerdo de libre visado que la FIFA suele reclamar a los países anfitriones para garantizar la accesibilidad de todos los participantes a la cita mundialista”, agregó el medio español.

Por ahora, la situación de Omar Abdulkadir Artan se encuentra sin solución y tendrá que ver el Mundial por TV, al igual que nosotros desde Chile.

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En síntesis

Estados Unidos negó el ingreso al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan al Mundial 2026.

negó el ingreso al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan al Mundial 2026. La FIFA intentó intervenir en el conflicto diplomático pero la resolución se mantuvo firme.

intentó intervenir en el conflicto diplomático pero la resolución se mantuvo firme. Faltan tres días para el inicio de la Copa del Mundo en Norteamérica.