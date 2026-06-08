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Mundial 2026

Polémica en el Mundial: árbitro Omar Abdulkadir Artan no puede ingresar a Estados Unidos

El réferi somalí no puede entrar al país norteamericano debido a un problema de visado, el cual le fue negado.

Por Carlos Silva Rojas

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Problemas en la previa al Mundial 2026.
© GettyProblemas en la previa al Mundial 2026.

Restan solamente tres días para el inicio del Mundial de 2026 y se produjo un gran problema, que tiene a la FIFA muy complicada, puesto que su organización tambalea.

Un conflicto de carácter diplomático enreda en la previa al certamen planetario, debido a que Estados Unidos le negó el ingreso al país a unos de los árbitros designados por el organismo internacional.

El réferi internacional somalí Omar Abdulkadir Artan no podrá ser parte de la justa deportiva, debido a que le fue prohibido el ingreso al país organizador del evento.

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Ni la FIFA puede ayudar a árbitro somalí a entrar a Estados Unidos

Omar Abdulkadir Artan se queda abajo de la Copa del Mundo, y ni la intervención de la FIFA pudo lograr que el africano tenga el permiso para entrar a Estados Unidos.

“Aunque la FIFA y la federación de su país intentaron intervenir, la resolución se mantuvo firme, impidiéndole por viajar a las sedes mundialistas”, explicó Mundo Deportivo sobre la situación.

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Omar Abdulkadir Artan no pudo entrar a Estados Unidos.

Omar Abdulkadir Artan no pudo entrar a Estados Unidos.

“El caso de Omar Abdulkadir Artan no es un hecho aislado y vuelve a poner encima de la mesa la polémica en cuanto al acuerdo de libre visado que la FIFA suele reclamar a los países anfitriones para garantizar la accesibilidad de todos los participantes a la cita mundialista”, agregó el medio español.

Por ahora, la situación de Omar Abdulkadir Artan se encuentra sin solución y tendrá que ver el Mundial por TV, al igual que nosotros desde Chile.

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En síntesis

  • Estados Unidos negó el ingreso al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan al Mundial 2026.
  • La FIFA intentó intervenir en el conflicto diplomático pero la resolución se mantuvo firme.
  • Faltan tres días para el inicio de la Copa del Mundo en Norteamérica.
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