Xavi Hernández remece la final del Mundial 2026: elige al mejor entre Messi y Lamine Yamal

Siempre con su corazón en el Barcelona, el ex volante español fue "apretado", pero se la terminó jugando por su favorito.

Lionel Messi llega a la final del Mundial 2026 con la opción de hacer historia y levantar su segunda Copa del Mundo consecutiva como capitán. Además, pelea mano a mano con Kylian Mbappé el cetro de goleador histórico del torneo.

Pero en la vereda de al frente está Lamine Yamal, el astro español llamado a ser el futuro del fútbol. Al igual que Messi hizo su formación en Barcelona, club del cual otra leyenda también forjó su carrera: Xavi Hernández.

El recordado volante español fue puesto a prueba con Daily Mail Sport, ocasión en que tuvo que ir escogiendo al mejor entre los nombres que le daban. Todo eso bajo el contexto del actual certamen.

¿Messi o Lamine Yamal? Xavi se la juega

Xavi fue poniendo a Lionel Messi y Lamine Yamal por sobre nombres como Mo Salah y Harry Kane. Ahí llegó el momento de escoger entre ambos símbolos del Barcelona, donde se complicó entero para responder.

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“¡Wow! Es como el padre o madre, pero en esta Copa, Messi”, dijo, en perfecto inglés. Y los números respaldan su decisión, ya que Lionel Messi ha sido figura y ha aportado goles a Argentina rumbo a la final.

Por su parte, Lamine Yamal no ha logrado responder al cartel de figura que traía previo al torneo. Si bien ha sido pieza fija en España, no se ha hecho presente en las redes al nivel de Messi.

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El delantero del Barcelona ha anotado un gol previo a la final del Mundial 2026. Su único tanto fue en la fecha 2 de la fase grupal, en la goleada 4-0 ante Arabia Saudita.