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Mundial 2026

Una alegría inolvidable: DT de España levantó todas las copas tras el Mundial 2026

Los hinchas aseguran que Luis de La Fuente se pasó un poquito en la celebración y terminó cantando con los hinchas.

Por Cristián Fajardo C.

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Luis de la Fuente se llevó los aplausos de los hinchas en Madrid.
© GettyLuis de la Fuente se llevó los aplausos de los hinchas en Madrid.

La selección de España tuvo una tremenda celebración al llegar en su país, donde los medios reportan que 2 millones de personas salieron a las calles a recibir al nuevo campeón del Mundial 2026.

Uno de los que se robó las miradas de los hinchas hispanos fue el técnico Luis de la Fuente, quien demostró toda la felicidad por sus jugadores, además que algunos aseguran que se pasó de copas.

Así al menos lo dejan saber hinchas españoles quienes publicaron un video de la presentación del técnico en los festejos, aunque se le vio un poquito arriba de la pelota.

Luis de la Fuente en la celebración con los hinchas en Madrid. (Photo by Diego Souto/Getty Images)

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Luis de La Fuente cantó en la celebración de España

Luis de la Fuente se transformó en todo un personaje en el Mundial 2026, con el triunfo de la selección de España que derrotó por 1-0 a la selección de Argentina en Estados Unidos.

Por lo mismo, los jugadores lo presentaron como todo un héroe, por lo que el técnico no desentonó, cantando y levantando a los hinchas para una noche inolvidable.

Aunque algunos dicen que el tema de levantar copas se la tomó en serio, aunque en ese momento de la alegría por ser campeón del mundo no se le puede recriminar absolutamente nada.

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