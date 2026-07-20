Luis de la Fuente fue presentado como un verdadero rockstar en la celebración de la Selección de España. Y se lo tomó en serio...

España se convirtió en campeón del mundo, tras derrotar a Argentina en el tiempo suplementario de la gran final del Mundial 2026. El cuadro hispano fue abrumadoramente superior y se llevó el trofeo de forma merecida.

Si en 2010 el gol de Iniesta fue el que rompió con la historia sin trofeos de los españoles, Ferrán fue, en este caso, el que le otorgó una nueva felicidad a un equipo que supo someter a cada escuadra que se le puso por delante.

El recibimiento en España fue espectacular. Miles de personas concurrieron a las calles de Madrid para recibir al equipo campeón del mundo, que desde un bus saludó a los fervientes hinchas.

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Luis de la Fuente a lo Julio Iglesias

El escenario se puso en la mítica Plaza de Cibeles, el mismo lugar donde son las celebraciones del Real Madrid. Eso sí, como se supo antes del Mundial 2026, esta fue precisamente la primera Selección Española sin jugadores merengues en su conformación (claro que Cucurella fichó por ese equipo).

Fue allí que se vivió un momento especial. El técnico español, Luis de la Fuente, fue presentado como un verdadero rockstar y los propios jugadores se encargaron de hacerle un manteo.

Los jugadores le hacen un manteo a Luis de la Fuente | Getty Images

Luego, vino la parte cringe, como dirían los lolos. Luis de la Fuente agarró el micrófono y en vez de dar declaraciones interesantes, como suele hacer, se dedicó a cantar. Julio Iglesias debe haberse arrancado los pelos de la cabeza con la interpretación de “Quijote” del calvo entrenador hispano. Como cantante, un tremendo DT.

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En resumen…

España derrotó a Argentina en el tiempo suplementario y ganó el Mundial 2026.

derrotó a Argentina en el tiempo suplementario y ganó el Mundial 2026. El delantero Ferran Torres anotó el gol de la victoria para el equipo español.

anotó el gol de la victoria para el equipo español. El entrenador Luis de la Fuente cantó ante la multitud en la Plaza Cibeles.