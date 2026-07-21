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Mundial 2026

Rodrigo de Paul explota contra los anti Argentina tras el Mundial 2026: “Nuestras sonrisas molestan”

Rodrigo de Paul rompió el silencio tras la final del Mundial 2026 y tuvo un mensaje para quienes criticaron a Argentina durante el torneo.

Por Javiera García L.

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De Paul rompió el silencio tras la final
© Getty ImagesDe Paul rompió el silencio tras la final

El plantel de Argentina rompe su silencio después de la dolorosa derrota en la final del Mundial 2026. Y pocas horas después de la publicación de Lionel Messi, vino la de Rodrigo de Paul.

El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes”, manifestó el volante.

“Pero con el correr de las horas, nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento“, sumó.

Más allá de la tristeza, el jugador del Inter Miami se lanzó contra quienes no apoyaron a Argentina y acusaron ayudas para la Albiceleste durante esta competencia.

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Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo“, dijo.

Porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode… Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo. Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino“, cerró.

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