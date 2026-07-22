El video completo de la charla previa de Argentina en la final del Mundial 2026 despeja muchas dudas sobre el plantel trasandino.

La arenga de Lionel Messi en la previa de la final del Mundial 2026 dio mucho que hablar. De hecho, aparecieron un montón de teorías conspirativas ante las palabras del capitán de Argentina a sus compañeros.

“Olvidémonos de todo” fue la frase que llamó la atención de los hinchas trasandinos. En redes sociales, hasta se dijo que la selección fue obligada a perder contra España y que la final fue arreglada por la FBI.

Ahora, se liberó el video completo del momento en que Lionel Messi conversó con sus compañeros. Esta versión despeja muchas dudas y deja más clara la actitud de los jugadores antes del partido.

En el registro, se ve a Dibu Martínez hablando con Cuti Romero. “Son dos y uno, si vas para afuera… Con Lamine (Yamal) te van a presionar. Fíjate el pase ese filtrado adentro“, dice. Lisandro Martínez agrega: “Dibu, hay que tener cuidado cuando enganchan, que siempre tratan de abrir el pie“.

ver también “Es insólito”: Walter Safarian aclara “conspiración” que le quitó el Mundial a Argentina

“Hoy será para la historia”: El video del plantel de Argentina que pone fin a las teorías conspirativas

Después, Lisandro Martínez le habla a Nicolás Tagliafico: “Vamos, lo vas a borrar. Lo vas a borrar todo el partido. Vamos, Dibu, firme en todas, metetelo en la cabeza. Agarra todas las pelotas”.

En tanto, Lionel Messi conversó con los zagueros: “Cuando pasen, diles a Leandro y Enzo que no se vayan adelante”. Cuti Romero después le dice al Dibu que es su momento y este responde: “Hoy es mi día, hoy será para la historia“.