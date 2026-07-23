El joven arquero regresó al cuadro sureño para afrontar la segunda rueda de la Primera B, donde el equipo de Arturo Sanhueza buscará mantenerse en la pelea por el ascenso.

Deportes Temuco cerró la primera rueda de la Primera B en el cuarto lugar de la tabla, por lo que afrontará el segundo semestre con el objetivo de asegurar un lugar en la liguilla y seguir luchando por el ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno.

Con esa meta en mente, el equipo dirigido por Arturo Sanhueza concretó el regreso del joven portero Franco Quijada, futbolista formado en el club que había dejado la institución hace algunos meses. Tras confirmarse su retorno, el entrenador valoró la incorporación y se refirió a lo que puede aportar al plantel.

Arturo Sanhueza habla del regreso de Franco Quijada

“Ayer entrenó con nosotros, pero tiene que ponerse en forma a lo que nosotros buscamos. Nosotros somos bastante exigentes en ese sentido. Ayer hablamos con él, ya se le hicieron los exámenes y ahora tiene que estar ahí a disposición”, señaló Sanhueza, según recoge PrimeraBChile.

“Franco se sumó con nosotros hace un tiempo y después tomó la decisión de ir a otro lugar, ante eso uno no puede hacer mucho (…) nosotros con la salida del tercer arquero que teníamos necesitamos otro arquero que pudiera competir y ante eso creemos que no hay nada mejor que poder subir a un chico del fútbol joven que pudiera competir en ese puesto”.

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El presente de Deportes Temuco

El cuadro sureño sumó 23 puntos durante la primera rueda, ubicándose en el cuarto puesto de la clasificación. Sin embargo, la tabla está muy apretada, ya que se encuentra a solo dos unidades del líder, Cobreloa, por lo que la segunda parte del campeonato promete una intensa lucha por el ascenso a la Primera División.