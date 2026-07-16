Estadio Germán Becker sufre importantes daños por fuerte temporal

El recinto que utiliza Deportes Temuco fue afectado por el temporal que afecta el país. Registro se viralizó en redes.

Emergencia nacional se ha decretado por el frente de mal tiempo que comenzó durante la jornada de este jueves. Incluso para evitar complicaciones, el fútbol chileno decidió suspender todas sus actividades. Lo que también implicó la final de la Copa de la Liga.

Producto de las lluvias, vientos, nevadas y marejadas que se extenderán hasta el sábado 18 de julio, se decretó estado de emergencia preventiva en diez regiones del país. Lo que abarca la zona norte, centro y sur.

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El tema es que uno de los estadios más reconocidos del fútbol chileno no se salvó de la inclemencia del tiempo. Así lo reveló la cuenta Reporte Temuco que indicó que el Germán Becker sufrió importantes daños en su techo.

Producto de las ráfagas de viento que llegaron a los 90 km/h en la región de la Araucana, parte de la estructura terminó con daños importantes. Incluso vecinos del estadio que utiliza Deportes Temuco, han indicado su preocupación por la posible voladura de la techumbre.

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¿Cuándo vuelve a jugar Deportes Temuco?

Cabe consignar que la Primera B comenzaba su segunda rueda este fin de semana pero por la suspensión indicada, el partido entre Deportes Temuco y Cobreloa fue suspendido.

Ahora el Pibe vuelve a jugar el próximo 24 de julio cuando visite a Deportes Iquique. Tras ello, recién el 3 de agosto Deportes Temuco vuelve al Estadio Germán Becker para medirse ante Copiapó.