Importante definición rumbo al ascenso y descenso no se jugará este fin de semana. ANFP ya lo hizo oficial tras anuncio de aguacero en la zona central.

El fútbol chileno sigue siendo afectado por el histórico frente de mal tiempo anunciado para los próximos días en la zona central del país. Si ya se aplazó la final de la Copa de la Liga hasta octubre, ahora otro duelo clave tampoco se jugará.

Programado para este sábado, a las 15.30 horas en San Vicente de Tagua Tagua, General Velásquez recibía a Trasandino de Los Andes. Ambos elencos disputarán la fase definitoria de ida y vuelta en la Segunda División.

Al clasificarse en el cuarto lugar de sus respectivas zonas, los equipos jugará un playoffs para definir al ganador que pase a la liguilla del ascenso, donde sube un equipo a Primera B. El perdedor pasa a jugar la liguilla del descenso.

Se suspende duelo clave del fútbol chileno

Finalmente, General Velásquez y Trasandino no jugarán el duelo de repechaje de Segunda División, programado para este sábado. La Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP comunicó la suspensión del partido.

Pese a que aún no hay confirmación sobre el tema, extraoficialmente se maneja la información de que la Primera B tampoco tendrá acción este fin de semana. El torneo volvía a jugarse tras la para mundialera.

“El inicio de la segunda rueda del Ascenso también será postergado”, informó el periodista Rodrigo Contreras. Tantos estos partidos como la definición de Segunda División y Copa de la Liga se ven afectados por el temporal que se espera en el país.

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Por ahora, la única confirmación respecto a nueva programación es que Coquimbo y O’Higgins de Rancagua jugarán su final de Copa de la Liga en octubre. El duelo quedó oficializado para el sábado 17 de ese mes.