Argentina se salta prohibición de la FIFA: celebraron con bandera de las Malvinas

La selección albiceleste logró el paso a la final y se lo dedicó a Inglaterra con potente mensaje. El momento se hizo viral

El Mundial 2026 ya tiene a sus dos finalistas. Primero fue España, que dejó fuera a Francia, y este miércoles se confirmó a la selección de Argentina que se lo dio vuelta a Inglaterra.

Pese a que abrieron el marcador con Anthony Gordon, en los últimos minutos apareció Enzo Fernández y Lautaro Martínez para poner el 2-1 definitivo.

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Lo que desató los festejos de los hinchas trasandinos que llenaron el Estadio de Atlanta. “Este equipo juega mejor cuando está en dificultad y el rival duda un poquito, ahí vemos sangre y vamos hasta donde sea”, recalcó Lionel Scaloni tras el triunfo ante los ingleses.

Sin embargo, la celebración del plantel contó con un particular gesto. Esto debido a que la FIFA recalcó la prohibición de banderas con referencias a las Islas Malvinas.

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Pese a la exigencia de la máxima autoridad, se reveló en redes sociales que el plantel desplegó una bandera con la consignar “Las Malvinas son argentinas” en clara alusión al conflicto que hasta el día de hoy se mantiene.

Al despliegue del lienzo, que quedó en la cancha finalmente, también se cantó en más de una ocasión “el que no salta es un inglés”. Dejando en claro que no fue un partido cualquiera y que Argentina ante Inglaterra no puede perder.

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¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La selección de Argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial 206. La definición ya está programada para el 19 de julio a las 15:00 horas de Chile.

El encuentro será transmitido por diversas señales. En TV abierta el encargado será Chilevisión. También estará disponible en el cable en DSports, y por streaming en Disney+, DGO, Chilevisión.cl, Paramount y DAZN.