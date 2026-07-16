El delantero más desequilibrante del cuadro español no entrenó este jueves. Pedro Porro tampoco fue parte de los trabajos.

Definido. Luego de 102 partidos concluidos tenemos final del Mundial 2026, puesto que España y Argentina jugarán este domingo por el título del certamen planetario.

Los españoles quieren reeditar el, hasta ahora, único título mundial que ostentan en su palmarés, conseguido en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. En tanto, la Albiceleste va por su cuarta estrella y un inédito bicampeonato para ellos.

España viene de superar en semifinales en un perfecto partido a Francia, pero el choque con los galos dejó un par de damnificados, que tienen asustado al entrenador Luis de la Fuente.

Con los dos finalistas confirmados, las apuestas al ganador acaparan el interés de los hinchas que esperan el cierre del Mundial.

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Lamine Yamal y Pedro Porro no entrenan en España

¿Argentina cuenta con la suerte del campeón? Podríamos decir que sí, porque este jueves el seleccionado de España no pudo contar con Lamine Yamal y Pedro Porro, dos de sus principales figuras, quienes están con problemas físicos.

En Marca dieron a conocer que tanto el lateral como el puntero derecho no entrenaron con sus compañeros, debido a que terminaron con molestias el duelo con Francia.

“Lamine Yamal acabó el partido ante los franceses con la secuelas de un fuerte golpe, el que se llevó en la acción en la que Digne le derribó en el área y supuso el penalti con el que Oyarzabal abrió el marcador. Al quedarse fría la zona se disparó el dolor”, explicó el citado medio.

Lamine Yamal y Pedro Porro no entrenaron a la par de sus compañeros. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

“En el caso de Pedro Porrro, MVP de la semifinal de Dallas, el problema viene de la mano de la fatiga muscular. El tremendo esfuerzo realizado por el extremeño hizo que en los últimos minutos fuera reemplazado por Marcos Llorente”, agregaron sobre el carrilero.

Tanto Yamal como Porro son claves en la formación de España, de hecho, el zurdo de Barcelona recibió el penal de la apertura de la cuenta y el marcador del Tottenham hizo el 2-0 ante Francia.

¿Se perderán la final ante Argentina?

En síntesis

España y Argentina jugarán la final del Mundial 2026 este domingo tras 102 partidos.

jugarán la final del Mundial 2026 este domingo tras 102 partidos. Lamine Yamal y Pedro Porro no entrenaron por molestias tras vencer a Francia en semifinales.

y Pedro Porro no entrenaron por molestias tras vencer a Francia en semifinales. La Albiceleste buscará su cuarto título mundial y un inédito bicampeonato en este partido.

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¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Nueva Jersey-Nueva York.