El periodista italiano, quien tiene casi 80 millones de seguidores entre Instagram y X, se sumó a la ola de informaciones que confirmaron la negociación entre el golero de Cabo Verde y el Cacique.

Colo Colo remeció los rumores del mercado de fichajes cuando se supo que había enviado una oferta para Vozinha, algo que confirmó hasta Fabrizio Romano. Sí, el periodista que es una eminencia mundial en el reporteo de transferencias usó su cuenta de X para sumarse a esa información.

El comunicador italiano, quien tiene 28 millones 300 mil seguidores en la exred social del pajarito y casi 48 millones en Instagram, dio más datos sobre estas tratativas en curso. “Colo Colo está en negociaciones para firmar al portero Vozinha como agente libre”, expuso Romano.

“La propuesta inicial fue enviada, pero el entorno del arquero respondió con una contraoferta”, agregó Fabrizio Romano. Un dato muy similar al que había entregado el argentino Germán García Grova, otro que dice ser un especialista en el mercado de fichajes.

Vozinha en acción ante Uruguay durante el Mundial 2026. (Molly Darlington/Getty Images).

El italiano agregó otro dato. “Vozinha tiene más propuestas desde Sudamérica”, ratificó Romano, aunque no todo lo que diga el citado reportero tiene que obligatoriamente ser considerado real. De hecho, hace muy poco dejó un dato sobre Exequiel Zeballos y sus charlas para sumarse al Napoli de Italia.

Romano aseguró que el Changuito Zeballos había rechazado un sueldo neto de cinco millones de euros desde el CSKA Moscú de Rusia. Pero recibió una respuesta fuerte que lo desmintió. “Deja de vender tonterías, Fabrizio”, escribió el cuadro de la capital de ese país.

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Aunque el resto del mensaje fue todavía más enfático. “El CSKA nunca le ha ofrecido a ningún jugador 5 millones de euros netos al año. Las conversaciones con Boca terminaron en febrero sin acuerdo ni oferta personal”, agregó la institución.

Exequiel Zeballos es compañero de Carlos Palacios en Boca, pero pronto se irá. (Marcos Brindicci/Getty Images).

“No estamos buscando extremos en este mercado. Deja de usar nuestro nombre para impulsar tratos o inflar demandas”, lanzó el cuadro del ejército rojo donde alguna vez jugó el chileno Mark González y hace poco, Víctor Felipe Méndez y Víctor Dávila formaron parte del CSKA.

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Fabrizio Romano afirma que Colo Colo decidirá entre Vozinha o Santiago Mele

Fabrizio Romano se subió tarde a la negociación de Colo Colo por el fichaje de Vozinha y dejó viva la chance de la contratación del uruguayo Santiago Mele, golero mundialista que no tiene lugar en el Monterrey de México. Y que también tiene acercamientos con Independiente de Avellaneda.

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“Colo Colo decidirá entre Vozinha y Santiago Mele pronto”, sentenció Romano, quien suele estar más pendiente de traspasos en Europa. Pero no le quedó otra que sumarse a la información con uno de los jugadores que fue furor en el Mundial 2026.